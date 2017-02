Kumpaa kannattaa harrastaa: veneilyä vai oopperaa?

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskustelussa ylimääräisestä veneiden ja moottoripyörien verosta ei ole otettu mukaan kansalaisten harrastusten ja virkistysmuotojen tasapuolista kohtelua.



Perheeni ilonaihe ovat kesäiset veneretket. Niitä varten olemme hankkineet käyttöömme sopivan ja turvallisen veneen, jonka avulla voidaan harrastaa myös wakeboardingia, siis urheilua. Ajelun lomassa saatamme käydä syömässä Näsijärven rannoilla olevissa muutamissa ravintoloissa, esimerkiksi perinteikkäässä Maisansalossa.



Veneellämme ajetaan noin 20–30 tuntia vuosittain, joten se on varmasti joidenkin mielestä täysi turhake. Mutta voi sitä nautintoa ja ihmisen arjen harmauden himmentävää vaikutusta, kun vene liukuu aurinkoisena kesäpäivänä sulavasti pitkin järveä! Siinä sielu lepää ja mieli virkistyy. Voin kuvitella motoristien kokevan samanlaista mieleniloa, kun he kaartelevat pitkin suomalaista kesämaisemaa.



Miksi meidän virkistysmuotojamme aiotaan rangaista lisäverolla, kun toisten kansalaisten harrastustoimintaa tuetaan verovaroin aika isosti?



Otetaan esimerkiksi ooppera. En ole lajin vastustaja, mutta summat osuvat mainiosti kohdalleen. Kansallisooppera sai vuonna 2015 julkista tukea yli 44 miljoonaa euroa, mikä ei paljon poikkea suunniteltujen vene- ja moottoripyöräverojen tuotosta. Suurin osa ooppera­kävijöistä on varmaankin suomalaisia oopperan harrastajia, joiden sielu lepää ja mieli virkistyy oopperan katsomossa.



Olen iloinen heidän puolestaan, koska julkinen tuki kattaa lähes 80 prosenttia heidän harrastuksensa kuluista. Siitä en kuitenkaan ole iloinen, että lukuisten suomalaisten perusperheiden valitsemaa harrastus- ja virkistystoimintaa ollaan nyt rankaisemassa isolla lisäverolla. Mehän maksamme jo veroja veneemme hankinnassa, polttoaineissa ja vuosihuolloissa.



Näitä uusia veroja – tai vanhoja tukia – olisi syytä miettiä uudestaan kansalaisten harrastusten tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta.



Kimmo Rasila



ekonomi, Kauniainen