Jääkö Suomen luonnosta jäljelle vain siitä ammentanut taide?

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että luonnon monimuotoisuus on Suomessa uhattuna. Jaan tämän huolen. Suomen luonto metsineen, järvineen, tuntureineen, eläimineen ja biotooppeineen ei ole mikään raaka-aine, jota voimme tuhlailevasti hyödyntää ja myöhemmin korvata jollain samanlaisella. Samanlaista ei ole eikä tule. Monimuotoisuutta ei osteta kaupan hyllyltä tai tulosteta 3d-printterillä.



Luonnon monimuotoisuus on arvokkainta, mitä meillä on. Meillä ei ole öljyä tai osaamista maailmanlaajuisten kaupallisten menestysten tekemiseen, lukuun ottamattta poikkeuksia, jotka ovat selvinneet nihkeästä ilmapiiristä huolimatta. Sen sijaan meillä on ympärillämme mittaamattoman arvokas luonto.



Ruotsalaiset osaavat tuotteistaa jopa huonon sään. ”Thank god for the Swedish bad weather” lukee kaurakermapurkin syrjässä. Kirjailija Karl Ove Knausgård on tehnyt tunnetuksi Norjan ainutlaatuista luontoa. Kuvataiteilija Osmo Rauhala oli mukana taannoisessa Suomen imago -työryhmässä ja esitti Suomelle profiloitumista luomuun. Kuunteliko kukaan hänen edelläkäyvää ajatustaan?



Koskematon, rauhassa elävä, omia aikojaan prosessoituva luonto on syvällä ainakin minun historiassani ja lapsuudessani, oli sitten kyse Saaristomerestä tai Kolin seudun maisemista. Uskon, että se on syvällä kollektiivisessa suomalaisessa identiteetissämme ja lyömätön vientituote sekä erityispiirre, kun vain osaamme vaalia sitä ja pukea sen sanoiksi ja kuviksi. Tästä on monia hienoja esimerkkejä viime vuosilta, kuten dokumenttielokuva Metsän tarina ja dokumenttisarja Pohjolan luonto.



Surullista kyllä tuntuu kuitenkin siltä, ettemme näe metsää puilta – mutta onneksi sentään muut näkevät. Esimerkiksi Lappiin suuntautuva matkailu kasvaa kovaa vauhtia.



Olen Suomen kansalainen ja haluan, että valtiovalta turvaa minun, lasteni ja lastenlasteni oikeuden siihen perustavaan arvoon, mikä meillä vielä on: Suomen ihmeelliseen luontoon, josta monet kansallisaarteemmekin ovat ammentaneet. On tragedia, jos meille jäävät tästä aarteesta jäljelle vain nuotit, maalaukset ja tekstit.



Pyydän – jättäkää Suomen luonto moninaiseksi.



Hanna Huopalainen



Vantaa