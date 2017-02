Islannissa panostettiin nuorten harrastoimintaan keskellä pahinta lamaa

Mielipide

Me etsimme keinoja, joilla estäisimme nuorten syrjäytymisen ja joilla voisimme edistää nuorten terveyttä, joka on menossa huonompaan suuntaan. Samalla mietimme, miten saisimme parannettua Suomen urheilun tasoa.



Vastaus on, että meidän pitäisi saada lapset ja nuoret harrastamaan. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa vanhempien tulotasosta riippumatta. Ikävä kyllä nuorten harrastuskustannusten valtava kasvu lisää eriarvoisuutta nuorten keskuudessa: jotkin lajit ovat harrastuskustannusten takia monien perheiden ulottumattomissa.



Valtion ja kuntien pitäisi osallistua lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tästä on erinomainen ja toimiva malli Islannista. Kunnat tarjoavat Islannissa urheiluseuroille harrastuspaikkoja käyttöön veloituksetta. Kaiken lisäksi ne antavat jokaiselle kunnan nuorelle tietyn summan, jonka voi käyttää seurojen jäsenmaksuihin.



Islannin kunnissa ajatellaan nuorten urheiluharrastusten tukemisen näkyvän tulevaisuudessa nuorten terveellisempinä elämäntapoina. Harrastukset nähdään myös keinona pitää nuoret pois pahoilta teiltä. Islannissa ajatellaan oikein juuri siinä, että nyt sijoitetut rahat palautuvat tulevaisuudessa takaisin. On huomioitava, että Islannissa nämä päätökset tehtiin, kun lama oli siellä pahimmillaan. Tulokset ovat olleet loistavat. Maa on saanut menestystä urheilurintamalla, kuten näimme jalkapallon EM-kisoissa.



Tuntuu siltä, että Suomessa näemme tällaisen toiminnan pelkkänä kuluna emmekä sijoituksena tulevaisuuteen. Se, että valtio ja kunnat tukisivat harrastustoimintaa vaikkapa niin kuin Islannissa, antaisi meille tulevaisuudessa terveempiä, tuottavampia ja hyvinvoivempia ihmisiä.



Nuorten syrjäytyminen tulee kalliiksi. Syrjäytyneiden määrä lisääntyy koko ajan, ellemme todella ala tehdä oikeita asioita ja ehkäistä ongelmia ennalta. Sijoitukset nuorten hyvinvointiin ja harrastustoiminnan tukemiseen vähentäisivät tulevaisuudessa syrjäytymisen aiheuttamia menoeriä ja tulisivat takaisin tulevaisuuden säästöinä. Ennen kaikkea nuorten hyvinvointi paranisi ja eriarvoisuus vähenisi. Nämä kaikki vaikuttaisivat siihen, että me kaikki voisimme paremmin.



Markku Lampila



yrittäjä, Kouvola