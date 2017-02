Informaation luotettavuuden arviointi edellyttää kontekstuaalista lukutaitoa

Mielipide

Viime päivinä informaation arviointiin on kiinnitetty entistä enemmän huo­miota. Valeuutisten, vaihto­ehtoisten faktojen ja viha­puheen tunnistamiseen annetaan nykyisin ohjeita monelta taholta.



Monimutkaiset informaation tuottamisen, etsimisen ja jakamisen ilmiöt supistetaan usein tarkistuslistoiksi, joiden avulla ihmisten oletetaan pystyvän ­arvioimaan informaation luo­tettavuutta. Tilanne muistuttaa 1990-luvun loppua, jolloin julkaistiin paljon kriteeristöjä www-sivujen luotettavuuden ­arviointiin.



Informaation luotettavuuden arviointia ei kuitenkaan voida oppia tarkistuslistoista eikä niitä erikseen opettamalla ja opiskelemalla. Olennaista on osata muotoilla omia kysymyksiä kiinnostavista aiheista sekä pysähtyä miettimään, mitä jo ennestään tietää aiheesta. Tiedonhaun välineiden ja tiedon­hakujärjestelmien tuntemus on olennaista.



Informaation luotettavuuden arviointi edellyttää ”julkaisujen maailman tuntemusta” eli kontekstuaalista lukutaitoa – harva meistä pystyy arvioimaan yksittäisen faktan tai tutkimus­tuloksen oikeellisuutta sinänsä. ­Lähes kaikki arviointimme perustuu julkaisun kontekstiin ja aiempaan tietämykseemme ja kokemuksiimme.



Olennaista on myös kielen ja käsitteiden hallinta. Tiedon etsiminen ja arviointi ei ole tietoteknistä osaamista ja näppäryyttä, vaikka hakukoneita ja verkkopalveluita siinä käytämmekin.



Toivottavasti informaation etsimisen, välittämisen ja arvioinnin käytännöistä keskustellaan kotona, koulussa, työpaikoilla ja harrastuksissa monipuolisesti. Tarkistuslistat ovat hyvä alku, mutta todellinen osaaminen ja osallisuus kehittyvät yhteisön tietokäytäntöihin osallistumalla ja niitä näkyväksi tekemällä. Valitettavasti tämä kuitataan usein sanomalla ”kaikkihan osaa googlata sekä käyttää Wikipe­diaa ja arvioida informaatiota”.



Kai Halttunen



yhteiskuntatieteiden tohtori, kouluttaja



Tampere