Potilaiden omaiset ja läheiset on huomioitava sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksessa keskustellaan etenkin terveydenhoidosta ja hallinnosta. ­Sosiaalipalvelut ovat jääneet lapsipuolen asemaan. Yksi ulottuvuus on tyystin puuttunut keskustelusta: omaisten ja läheisten asema.



Mielenterveyskuntoutujien omaiset tekevät työtä, joka ei usein näy. He hoitavat kotia, tukevat ja kannustavat, kiertävät mukana tapaamisissa, soittavat apua ja valitettavan usein myös koordinoivat hoitojärjestelmän toimintaa. Kyse ei ole aina lyhyistä projekteista – monet vanhemmat saattavat tukea omaa lastaan yli puoli vuosisataa.



Sote-uudistuksen lähtökohta on yksilö, ei perhe tai lähipiiri.



Valinnanvapaus on suunniteltu melko vähän tukea tarvitsevien tarpeista lähtien. Tulevien maakuntien tulee sitoutua omaistyöhön, huomioida se toimintansa järjestämisessä ja vastata omaisneuvonnan sekä -palveluohjauksen järjestämisestä.



Esimerkiksi omaishoidon tukea saa vain murto-osa niistä, jotka omaisiaan hoitavat. Uudistus mahdollistaa yhtenäisemmän omaishoidon tukemisen. Mutta yhtenäistäminen ei saa merkitä sitä, että omaishoitajia kohdellaan tasaisen huonosti. Hoidon keskittämistä suunniteltaessa tulee arvioida, mitä se merkitsee myös omaisille – pidempi matka hoitoon on pidempi matka myös omaisille.



Kannattaa myös huomioida, että omaiset ovat vahvasti ­mukana kolmannella sektorilla, eivät monikansallisissa yhtiöissä. Omaisten huomioiminen monituottajamallissa tulee suunnitella taiten. Asia on niin tärkeä, ettei sitä saa jättää sattuman varaan.



Usein omaisista puhuttaessa ajatellaan sitä tukea, jota omaiset voivat antaa läheisilleen. ­Tämä on vain kolikon toinen puoli. Raskaissa tilanteissa omaiset ovat myös itse tuen tarpeessa. Mielenterveysomaisen lähiomaisella on neljä kertaa suurempi todennäköisyys sairastua myös itse.



Suuremmat rakenteet mahdollistavat kokonaisvaltaisemman perhetyön, mutta vain, jos sitä tavoitellaan ja siinä onnistutaan. Sote-uudistus joko onnistuu tai epäonnistuu siinä, kyetäänkö aiempaa parempaan ennaltaehkäisyyn. Juuri tässä sairaaloiden ulkopuolisessa maailmassa – arjessa – omaisten rooli on korvaamaton.



Tony Hagerlund



hallituksen puheenjohtaja 2013–2016



Markus Raivio



hallituksen puheenjohtaja



Finfami Uusimaa ry.



entinen Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys