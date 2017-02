Taloyhtiöiden kannattaa jo nyt varautua sähköautojen yleistymiseen

Mielipide

Taloyhtiöiden tulee valmistautua sähköautojen tulemiseen jo nyt. Myytti sähköauton kalleudesta on harhaa. Massamarkkinoille tarkoitetut pienet ja keskisuuret sähköautot ovat vasta tulossa – aivan lähivuosina.



Hinta määräytyy valmistuskulujen perusteella. Kori ja sisustus ovat samanhintaisia, moottori on halvempi eikä polttoainejärjestelmää tai pakosarjaa tarvita. Entä akku? Jos akku liisataan tai ostetaan velaksi, akun rahoituskulut ovat samansuuruiset kuin polttoainekuluissa syntynyt säästö, jos autolla ajetaan noin 12 000–15 000 kilometriä vuodessa. Kaikki edellytykset ovat olemassa siihen, että hallituksen asettama sähköautotavoite toteutuu tai jopa ylittyy.



Tämä edellyttää kuitenkin, että taloyhtiöt valmistautuvat ensimmäisten sähköautojen tuloon jo nyt. Taloyhtiöiden hallitusten vastuulla on ottaa kantaa niin sanotun peruslatausvalmiuden mahdollistamiseen ja kustannustenjakoon.



Peruslataus tarkoittaa mahdollisuutta ladata auto yön aikana omassa parkkiruudussa. Jos auto lähtee joka aamu liikkeelle ”tankki täynnä” eli akku ladattuna, normaalina työpäivänä ei tarvita mitään muuta latauspalvelua. Noin 200–300 kilometriä riittää hyvin – vähempikin riittää.



Peruslataukseen – ainakin ensimmäisten autojen lataamiseen – voidaan hyödyntää autojen lämmitystä varten asennettuja pistorasioita. Kuudentoista ampeerin sulakkeella varustetusta pistokkeesta voi ottaa 8–10 ampeeria ilman ylikuumenemisen riskiä. Ei kuitenkaan tuosta vain: taloyhtiön hallitukselta edellytetään toimenpiteitä ja päätöksiä. Muun muassa pistorasioiden kunto, sulakkeiden mitoitukset ja sähköverkon kapasiteetti täytyy selvittää.



Myös laskutusperusteista pitää päättää. Vanhaa vesimaksua vastaava, arvioituun kulutukseen perustuva sähköautomaksu riittää aluksi ja on riittävän oikeudenmukainen. Noin 8–10 ampeerin virta eli noin kolmen kilowatin teho riittää hyvin noin 30 kilowattitunnin akun lataamiseen yön yli.



Heti kun sähköautokanta kasvaa, kannattaa asentaa pieni älykäs latausasema. Myös se vaatii taloyhtiön hallitukselta aktiivisuutta – jo nyt. Suunnittelun ja asennuksen voi ostaa palveluna, mutta vain taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous voi käynnistää työn.



Sähköautojen yleistymisen vauhdittamiseen kaavaillusta määrärahasta tulisi ensimmäiset miljoonat käyttää taloyhtiöille suunnattuun neuvontapalveluun ja seuraavilla tukea peruslatausvalmiuden rakentamista. Näin saadaan paras vastine rahoille. Myös niin sanottuja pikalatauspisteitä tarvitaan, mutta ne ovat vain yön aikana tapahtuvaa peruslatausta täydentävää palvelua ja syntyvät kauppakeskusten, toimistotalojen ynnä muiden yhteyteen – sinne missä autot luontaisesti seisovat.



Lars Lundström



edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja



Suomen asunto-osakkeenomistajat ry