Miksi lapsi ei saa kiivetä päiväkodissa puuhun?

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olin viime kesänä töissä päiväkodissa. Ihmettelin sitä rajoitusten määrää, joka lapsille asetetaan ulkoillessa. Tämä johtuu siitä, että päiväkodissa halutaan minimoida loukkaantumisen riskit jopa lapsen kehityksen kustannuksella.



Lasten luut ja lihakset tarvitsevat tärähdyksiä kehittyäkseen vahvoiksi. Mutta miten tämä onnistuu, jos lapset eivät saa juosta ja hyppiä vapaasti päiväkodin pihalla? Päiväkodin työntekijät pelkäävät, että lapset voivat loukkaantua. Myös lasten vanhemmat saattavat reagoida voimakkaasti, jos lapsilla on liian vauhdikkaita leikkejä. Siten lasten peuhaamisen rajoittaminen on katsottu helpoksi ratkaisuksi.



Totuus on kuitenkin se, että jos lapset eivät liiku ja leiki tarpeeksi, heidän kehonsa ei kehity parhaalla mahdollisella tavalla.



Onko päiväkodin tarkoituksena tuottaa lapsista itseään toteuttavien persoonien sijaan hiljaisia ja passiivisia yksilöitä, joita henkilökunnan on helpompi hoitaa?



Juho Järvinen



Helsinki