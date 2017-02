Eläkkeellä oleville isovanhemmille voisi maksaa korvauksen sairaan lapsen hoitamisesta

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sairaiden lasten hoidossa eläkkeellä olevilla isovanhemmilla on suuri merkitys. He ovat vapaita lähtemään lyhyelläkin varoitusajalla apuun, ja heillä on aikaa hoitaa lapsi terveeksi ennen tämän paluuta takaisin päiväkotiin tai kouluun.



Työnantajien olisi hyvä arvostaa tätä voimavaraa. Lasten vanhemmat voivat olla töissä levollisin mielin, kun he tietävät tutun hoitajan huolehtivan lapsestaan. Myös lapsi selviää helpommin tutun ihmisen kuin ventovieraan hoitajan kanssa.



Lähellä asuvat isovanhemmat pääsevät nopeasti apuun, ja ­kauempana asuvat isovanhemmat ovat arvokas apu silloin, kun lapsi sairastaa kauemmin.



Monet työnantajat tarjoavat lastenhoitoapuun korvausta sairaustapauksessa. Tämä korvaus voitaisiin maksaa myös eläkkeellä olevalle sukulaiselle. Se edellyttäisi kuitenkin verolain muutosta. Tämä ei tietenkään voi olla ainoa vaihtoehto nykyisten aktiivisten eläkeläisten keskuudessa.



Yllättävän monet isovanhemmat pystyvät tällaisissa tilanteissa kuitenkin auttamaan, ja näin he täydentävät sujuvasti muita hoitovaihtoehtoja.



Kolmen lapsen ja kuuden lapsenlapsen (2–9-vuotiaita) isovanhempina olemme olleet toteuttamassa tätä hoitotehtävää yhdessä kuuden muun isovanhemman kanssa.



Pirjo Venäläinen



eläkeläinen, isoäiti, Helsinki