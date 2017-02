Asuntojen puute ajaa ihmisiä toivottomuuteen – vaikka luottotiedot olisivat kunnossa, Ahmed-nimi sulkee ovet

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Teemme työtä sosiaalityön eri tehtävissä pääkaupunkiseudulla. Asiakkaamme ovat tavallisia nuoria ja aikuisia, perheellisiä ja perheettömiä ihmisiä. Yhdessä asiakkaiden kanssa koetamme löytää keinoja parantaa heidän hyvinvointiaan ja löytää toivonkipinöitä tulevaisuuteen.



Yksi näitä ihmisiä usein yhdistävä, hyvinvointiin hyvin tiukasti liittyvä tekijä on asuminen. Useilla asiakkaillamme asuntoa ei ole lainkaan, asunto on liian ahdas tai sen vuokra on niin suuri, ettei rahaa riitä muuhun elämiseen.



Vuonna 2015 Suomen 7 898 asunnottomasta yli 60 prosenttia oli pääkaupunkiseudulla. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on pääkaupunkiseudun ongelma, siksi myös ratkaisun on löydyttävä tämän alueen yhteistyön avulla, yli puolue- ja kuntarajojen. Presidentti Sauli Niinistö ilmaisi huolensa kansalaisten eriarvoistumisesta. Jaamme tämän huolen syvästi.



Työssä käyvä nainen asuu perheineen pienessä kaksiossa, jonka vuokra on yli tuhat euroa kuussa. Hän on pienipalkkaisessa työssä, ja perheen isä opiskelee. Perheen kahdesta lapsesta toinen on autistinen, valvottaa koko perhettä öisin ja tarvitsisi oman huoneen. Kohtuuhintaista, isompaa vuokra-asuntoa ei vain löydy.



Aikuisopiskelija, yksinäinen mies asuu 750 euron yksiössä. Rahaa muuhun elämiseen ei jää lainkaan. Hän on etsinyt aktiivisesti halvempaa asuntoa. Luottotiedot ovat kunnossa, mutta Ahmed-nimi sulkee ovia todella tehokkaasti.



Nuoren äidin lapsi on otettu huostaan äidin sairastuttua vakavaan masennukseen. Äidillä oli työpaikka, jonka hän sairastuttuaan menetti. Vuokraan ei enää ollut varaa ja vuokrarästit johtivat häätöön.



Nyt äiti voi paremmin ja toivoisi saavansa asunnon, tukikohdan, josta käsin voisi alkaa luoda uudelleen suhdetta lapseen ja palata työelämään. Tahtoa elämän eri osa-alueiden ­uudelleenrakentamiseen olisi, mutta rakentamisen perustaksi tarvittava asunto puuttuu.



Keski-ikäinen mies on ollut asunnottomana jo useita vuosia. Aikaisempi asunto lähti alta, kun vuokranantaja myi sen. Asunnon saamista hankaloittaa luottotietojen puute. Yönsä mies viettää ystävien ja tuttavien sohvalla vaihtaen majapaikkaansa muutaman päivän välein. Ystävien vieraanvaraisuudella on rajansa. Miehen omanarvontunnosta ei ole paljoa jäljellä.



Asuntojen puute, ahtaus ja tähtiä hipovat vuokrat ajavat ihmisiä toivottomuuteen. Opiskelu ja työssäkäynti eivät onnistu ilman asuntoa. Tuloihin nähden liian suuret vuokrat pakottavat tinkimään kaikesta muusta. Köyhyys ahdistaa ja eriarvoistaa. Me olemme yhä enemmän kahden kerroksen väkeä.



Heidi Jansson



sosiaalityöntekijä



Mika Hoffren



sosiaalityöntekijä



Päivi Lehikoinen



kuraattori