Miksi suomalaiset pelkäävät petoeläimiä?

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti perjantaina, että kuluvan talven aikana voidaan poikkeusluvalla tappaa kahdeksan ­ahmaa porovahinkojen välttämiseksi. Tämä on hälyttävää, sillä ahma on luokiteltu maassamme äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi, joka on vaarassa kadota seuraavan vuosikymmenen aikana.



Poromiesten ja suurpetojen väliseen ongelmaan on oltava muu ratkaisu kuin suurpetojen kitkeminen koko Lapista.



Toinen vihattu suurpetomme, susi, on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi mutta on silti laillisen metsästyksen kohde tänäkin vuonna. Tutkijat ovat useasti varoittaneet, että susikanta on pienentynyt geneettisesti kestämättömälle tasolle, mikä voi lisätä häirikkösusien määrää. Mistä suomalaisten käsittämättömältä vaikuttava petoviha kumpuaa?



Ei voi olla, että näin harvaan asuttuun maahan ei mahdu suurpetoja edes luonnonsuojelualueille. Esimerkiksi Espanjaan mahtuu kymmenen kertaa enemmän susia kuin Suomeen, vaikka maan väestötiheys on kuusi kertaa suurempi kuin Suomen.



Miksi luonnonläheiseksi kansaksi itsensä mieltävät suomalaiset pelkäävät petoja enemmän kuin urbaanit eurooppalaiset?



Leevi Kerkelä



Rovaniemi