Selkouutiset veti mutkat suoriksi – Puolustusvoimissa ei ole ”vakoiluosastoa”

Hämmästyin suuresti, kun viime viikolla aivan sattumalta kuulin Ylen selkokielisistä uutisista, että ”armeijan vakoiluosasto” olisi lähettänyt sähköpostilla ohjeen, jonka mukaan joiltakin kaksoiskansalaisilta olisi estetty pääsy töihin Puolustusvoimiin.



Olen palvellut puolustus­hallinnossa sekä sotilaana että siviilinä yli 40 vuotta. Koskaan en ole kuullut, että Puolustusvoimissa olisi vakoiluosasto.



Uutisesta vastannut toimittaja ei vaikuttanut edes tienneen, että vakoilu on Suomessa laitonta. Asiantuntemattomuus paistoi uutisesta kirkkaasti läpi.



Ylen on syytä skarpata, että toimittajat tuntevat käsittelemänsä aiheen faktat. Ihmettelen myös, eikö Puolustusvoimat ole pyytänyt oikaisua moiseen uutiseen. Nyt monelle kuulijalle on saattanut jäädä vaarallinen käsitys uutisen oikeellisuudesta. Vakoiluosastolla tarkoitettiin ilmeisesti Puolustusvoimien tiedustelulaitosta.



Ilkka Puukka



valtiotieteiden tohtori, puolustusasiainneuvos, eversti evp., Nakkila