Peltipoliisit pitäisi tuoda myös moottoriteille – sakkorahoilla tekisi kunnon tilin valtiolle

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Allekirjoittaneella ja vaimollani oli tilaisuus vierailla Kuopiossa viikonvaihteessa 11.–12. helmikuuta. Kysymyksessä oli erään sukulaisen syntymäpäivä. Ajoimme reitin Kerava–Toivakka–Hankasalmi–Kuopio. Matka vei viitisen tuntia ja pidimme sen aikana pari taukoa. Matka sujui hyvin.



Seuraavana päivänä kotimatkalla kiinnitin aktiivisesti huomiota paluuliikenteeseen. Liikennettä oli runsaasti. Alkumatka Nelostielle saakka sujui rauhallisesti. Noudatimme tarkasti nopeusrajoituksia koko matkan ajan, mennen tullen. Vakionopeudensäädin piti huolen siitä, että pysyimme sallituissa rajoissa.



Pari kertaa perässä ajavat ohittivat meidät aika reippaalla ylinopeudella, vaikka hirvivaaramerkit varoittivat mahdollisista hirvikolareista. Tähän aikaan vuodesta ja valoisaan aikaan riski niihin lienee kuitenkin varsin pieni.



Kun tulimme Nelostielle Toivakan jälkeen, tahti muuttui. Kiire kanssakulkijoilla tuntui olevan aikamoinen. Sallitun nopeuden ylittäviä ohituksia oli paljon. Noin Joutsan korkeudella oli liikennepoliisin ratsia, jossa muutamat autoilijat ilmeisesti kärysivät.



Lahden jälkeen moottoritiellä vauhdit vain kasvoivat. Me ajoimme sallittua satasta, mutta meidät ohittivat luultavasti sadat autot, eli käytännöllisesti katsoen kaikki, jotka olivat samaan aikaan liikkeellä. Itse ohitimme pari rekkaa ja muutaman perävaunua vetävän henkilöauton sallitun nopeuden puitteissa.



Ihmettelin, ettei moottoritiellä ollut yhtään peltipoliisia saati elävää poliisia liikennettä valvomassa, vaikka autoja oli jonoiksi asti. Ajettiin kuin rallikilpailussa.



Poliisi valittaa usein resurssipulaansa. Valtio on köyhä ja siksi jää, jos tällainen meno jatkuu. Jos moottoritiet ja muutkin tiet varustettaisiin riittävällä määrällä peltipoliiseja, liikenne rauhoittuisi ja sakkorahoja kertyisi riittävästi poliisitoiminnan kustantamiseen.



Poliisit tietenkin sanovat, ettei heidän tehtävänsä ole kirjoittaa sakkolappuja vaan ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta. Jos tämä itsestäänselvyys unohdetaan ja palautetaan mieleen, että kaikki maksaa, niin oivalletaan, että sakottamisella voi olla tärkeä merkitys talouden tukijana.



Joissain päin maata peltipoliisitoiminta ja jatkuvasti muuttuvat nopeusrajoitukset on viety ehkä äärimmilleen, esimerkiksi Naantalin ja Kustavin välillä. Vastaavasti moottoriteillä nopeuden valvonta on unohtunut kokonaan. Siellä peltipoliiseilla voisi tehdä kunnon tilin.



Nykyoloissa liikennevalvonta on monin paikoin vielä retuperällä.



Matti Höök



valtiotieteiden maisteri, Kerava