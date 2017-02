Toimeentulotuen siirto Kelaan on heikentänyt perusturvaa – Kerro meille, miten siirto on vaikuttanut sinun arkeesi

Mielipide

Toimeentulotuen Kela-siirron seurauksena esiin tulleet ongelmat kaipaisivat kipeästi laajempaa yhteiskunnallista reagointia. Asia koskettaa kaikista huono-osaisimpia, yhteiskuntamme äänettömimpiä, ja on ehkä siksi jäänyt vähälle huomiolle.



Uudistuksella pyrittiin muun muassa vähentämään byrokra­tiaa, jouhevoittamaan etuuksien käsittelyä yhden luukun kulttuurilla ja vähentämään toimeentulotuen alikäyttöä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että on käymässä päinvastoin.



Työni psykiatrisen yksikön sosiaalityöntekijänä on aitiopaikka seurata yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia pitkäaikaissairaiden asiakkaidemme elämään.



Tapaamme nyt viikoittain ihmisiä, jotka ovat aikaisemmin saaneet apua esimerkiksi lääkekuluihin tai pääkaupunkiseudun tason mukaisiin vuokriin täydentävästä toimeentulotuesta. Saadakseen tämän tuen vastedeskin heidän on ensin lähetettävä perustoimeentulotuki­hakemus Kelaan – näin myös ­tilanteissa, joissa on selvää, ettei oikeutta perustoimeentulotukeen ole. Toimintarajoitteisille asiakkaillemme on tullut yksi haastava asiointiluukku lisää.



Puhumattakaan lisääntyneestä viranomaistyöstä. Ensiksi asiakasta autetaan, jotta hakemus saadaan ylipäätään tehdyksi, sitten on turha käsittely ­Kelassa ja sen jälkeen sosiaalitoimessa. Näin siis, vaikka kyseessä olisi vain muutama kymppi asiakkaalle.



Monissa tilanteissa tuki on evätty myös sosiaalitoimessa. Perusteluna on ollut, että esimerkiksi terveydenhoitokulut ovat perustoimeentulotukea, jota voi myöntää vain Kela. Kunnan sosiaalityöntekijät ovat kokeneet, että uudet ohjeistukset ovat sitoneet heidän kätensä.



Tilanne on johtanut siihen, että monet ihmiset, joiden kotona pärjäämistä ja taloutta täydentävä toimeentulotuki auttoi aikaisemmin, ovat kokonaan pudonneet tämän tukimuodon ulkopuolelle. Kyseessä on suuri heikennys heidän perusturvaansa. Nykymenon jatkuessa yhteiskunnalle aiheutuu suuria kustannuksia esimerkiksi laitoshoidon tarpeen lisääntymisenä.



Heini Saikkonen



yhteiskuntatieteiden maisteri,



sosiaalityöntekijä,



perheterapeutti (ET), Hyks Psykiatria





