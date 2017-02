Alfasuden ampujalta pitää ottaa heti ase pois – ihmiset kammoksuvat susia aivan suotta

Mielipide

Viime viikolla Perniössä tapettiin alfanaaras susi vastoin riistakeskuksen myöntämää kaatolupaa.



Suden ampujalta pitää ottaa heti ase pois ja asettaa koko metsästysseuralle kunnon sanktiot. Alfasutta ei saa enää takaisin. Koko laumaa ajatellen tappaminen oli mieletön teko, koska ilman johtajaa lauma häiriköityy ja alkaa vaellella ympäriinsä ilman päämäärää.



On käsittämätöntä, että ihmiset pelkäävät ja kammoksuvat sutta, joka ei todellakaan hyökkää ihmisten päälle vaan kiertää ne kaukaa. Kuusamon eräseurassa useita vuosia metsästäneenä tiedän, mistä puhun. Olemme olleet vuosittain tekemisissä petoeläinten kanssa, eikä mitään ongelmia ole ollut. Tulee vain hyväksyä asia ja sopeutua siihen, että erämaat on luotu kaikille kuljettaviksi, myös pedoille.



Koiran susi kokee kilpailijaksi, joka on eliminoitava pois. Koiramiehet tietävät tämän ja ottavat tietoisen riskin, kun päästävät koiransa vapaaksi metsään.



Ihmisten tulee itse huolehtia kotieläintensä turvallisuudesta. Jos petoeläimen tiedetään kiertelevän asutuksen lähellä, sen karkottamiseksi on tehtävä jotain muuta kuin pyrkiä ottamaan heti ”nirri pois”.



Keski-Euroopassa suurten kaupunkien ympärillä jolkottaa enemmän susia kuin meidän koko harvaan asutussa maassamme. Hyvät ihmiset, jättäkää sudet ja muut petoeläimet rauhaan ja antakaa niiden olla. Tänne Suomeen mahtuu vielä runsaasti eläimiä, ennen kuin niitä on syytä harventaa.



Anssi Korhola



Degerby, Inkoo