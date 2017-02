Kesätyömarkkinoilla käytetään orjatyövoimaa – Vai kuulostaako kahden euron tuntipalkka kohtuulliselta?

Mielipide

Kuvittele tilanne, että olisit kesätyössä mansikkamaalla ja palkkasi olisi 2,2 euroa tunnilta. Vieressä koulukaverisi tekisi samaa työtä 7 euron tuntipalkalla. Lisäksi sinun ja kaverisi työtä tukee Espoon kaupunki maksamalla työnantajalle kahden viikon työstä 300 euron kesäsetelin. Sinun tapauksessasi rahat vain saa Kela vähentämällä toimeentulotukeasi.



Näin karu tilanne on nuorilla, jotka ovat itse Kelan toimeentulotuen saajia. He asuvat yleensä laitoksessa, eikä heillä syystä tai toisesta ole vanhempia. Jos nuori asuu toimeentulotukea saavan perheensä kanssa, hän on onnekas: hänellä on sekä vanhemmat että hän saa pitää satunnaiset ansionsa, kuten kesätyöpalkkansa, kokonaan. Alle kolme kuukautta kestävän kesätyön ansiot eivät vaikuta perheen tukiin.



Valmiiksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille opetetaan, että työnteko ei todellakaan kannata. Juuri he kuitenkin ovat niitä, jotka kaipaavat vahvistusta, kannustusta ja myönteisiä kokemuksia.



Erityisen irvokkaaksi tilanteen tekee se, että rahaa pyöritetään Espoon kaupungilta Kelaan ja raha otetaan nuorten selkänahasta.



Nuorten työllistymistä tukeva kesäseteli on loistava ja toimiva mutta tässä tapauksessa myös moraalisesti arveluttava väline. Työnantaja ei edes tiedä käyttävänsä lähes ilmaista lapsityövoimaa.



Miksi muutenkin huono-osaisia nuoria kohdellaan näin karusti? Esimerkkini on Espoosta, mutta tilanne on sama myös muualla.



Tunnen useita ahkeria nuoria, jotka ovat ensi kesänä tässä tilanteessa. He hakevat nyt innolla kesätöitä, ja osa on paikan jo saanutkin. Miksi he eivät voi pitää palkkaansa, kuten muutkin? Olisiko tässä inhimillisyyden ja harkinnan paikka?



Sari Veikkolainen



sosiaalipsykologi, nuorten tukihenkilö



Espoo