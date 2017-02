Nimimerkki Oikeustieteiden opiskelija mielipidesivulla: Opiskelija joutuu raatamaan harjoittelupaikassa nälkäpalkalla

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Korkeakouluopiskelijoiden oman alan työpaikat ovat kiven alla. Tilanne on pahin juuri opintonsa aloittaneilla ja niillä opiskelijoilla, joilla ei ole kattavaa oman alansa verkostoa. Miettiessään esimerkiksi kesätyöpaikkaa opiskelija joutuu valitsemaan, haluaako hän inhimillistä palkkaa, oman alan työpaikan vai yrittääkö hän saada molemmat sillä riskillä, että työpaikka jää saamatta, kesä menee hukkaan ja seuraava syksy on elettävä tuilla ja lainalla.



Tilanne työmarkkinoilla on nyt se, että lisäämällä työtehtävään sanan ”harjoittelu” työnantaja voi maksaa opiskelijalle noin 30 prosenttia vähemmän palkkaa.



Pahin tilanne on julkisella sektorilla, jossa lähes kaikki opiskelijoille tarkoitetut työt ovat harjoittelupaikkoja ja joista maksetaan harjoittelijan palkkaa. Silti työntekijältä vaaditaan kokopäiväistä sitoutumista ja täysiä työtunteja.



Varsinkin yliopiston perustutkinnoissa harjoittelu on sijoitettu valinnaisiin opintoihin eikä siis ole pakollinen. Useilla aloilla harjoittelusta voi saada maksimissaan 10 opintopistettä, mikä vastaa Kelan tulkinnan mukaan enimmillään kahden kuukauden opintopistemäärää.



Harjoittelu on kuitenkin lähes aina säädetty neljän kuukauden mittaiseksi, mikä tarkoittaa, että opiskelija joutuu lykkäämään opintojaan, eikä hänelle elinkustannusten jälkeen jää käteen muuta kuin työkokemus. Opiskelijoita ei siis kannusteta valitsemaan oman alansa työpaikkoja, vaikka ne tulevaisuuden kannalta olisivat opiskelijalle tärkeitä, vaan yhä useampi opiskelija valitsee alan, jolle ei tarvitse koulutusta mutta josta maksetaan inhimillistä palkkaa.



Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille harjoittelupaikkaa neljäksi kuukaudeksi. Työaika on 7 tuntia ja 15 minuuttia päivässä ja palkka 1 300 euroa kuukaudessa. Tämä vastaa noin 8,5 euron tuntipalkkaa, mikä on alhaisempi kuin esimerkiksi kaupan alan harjoittelijan palkka.



Tämä on mielestäni hälyttävää, sillä juuri julkisen puolen tulisi näyttää yksityiselle esimerkkiä palkkauksessa ja työehtojen noudattamisessa. Nyt opiskelijan on siis kannattavampaa ottaa vastaan töitä esimerkiksi siivousalalta tai kaupasta kuin omalta alaltaan. Tämä taas johtaa siihen, että yhä useammalla valmistuneella ei ole kosketusta oman alansa työelämään.



Oikeustieteiden opiskelija