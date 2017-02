Sairaalakirurgina en tavannut potilasta, jonka kipua ei olisi pystytty lääkityksellä hoitamaan

Mielipide

Kun kansalaisaloitetta eutanasiasta käsitellään, tulee ratkaista se, kuka suorittaa surmaamisen. Maallikoilla lienee yleinen käsitys, että surmaaminen kuuluu lääkärille. Näin ei kuitenkaan ole. Eutanasiasta käytetään useita kaunistelevia nimiä, vaikka kyseessä on yksinkertaisesti tappaminen.



Hippokrateen valassa sanotaan: ”En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin.”



Lääkärin nykyisessä valassa Suomessa todetaan: ”Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen” sekä ”Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.”



Uskonnolla ei ole merkitystä lääkärin etiikkaan eikä eutanasia-kannanottoon.



Minä olen vuonna 1951 vannonut ”Lääkärin vakuutuksen”, joka on saman sisältöinen kuin edelliset.



Eutanasian hyväksyminen ja sen toteuttaminen veisi takaisin spartalaisten aikaan. Kun ihmisen kaatuessa reisiluun kaula katkesi ja kävelykyky meni, asianomainen tyrkättiin alas kalliolta rotkoon. Se ei ollut lääkärin tehtävä.



Olen työskennellyt 45 vuotta sairaalakirurgina, enkä sinä aikana ole tavannut potilasta, jonka kipua ei olisi pystytty lääkityksellä hoitamaan.



Kivun merkityksen ja hoidon opin jo koulutusvaiheessa. Palovammat ovat erittäin kivuliaita. Kirurgian professori Väinö Seiro luennoi: ”Kun sairaalaan on tulossa palovammapotilas, teidän on oltava ulko-ovella vastassa morfiiniruisku kädessä” sekä: ”Kivun hoidossa ei ole morfiinin voittanutta.”



Se, että sairas ihminen voi joutua kärsimään kivusta, johtunee siitä, että kipulääkitys annetaan yleensä sairaanhoitajan tehtäväksi. Sairaanhoitaja pelkää antaa riittävän suuren annoksen, jolloin hoito on puutteellista. Kipu ei voi olla eutanasian syy.



Olen nähnyt tilanteita, joissa omaiset ovat keskenään eri mieltä siitä, milloin tehottomaksi osoittautunut hoito lopetetaan ja annetaan kuoleman tulla isälle tai äidille. Sama tilanne voi tulla eutanasiasta päätettäessä.



Lääkäri ei voi palvella kahta herraa, elämän herraa ja kuoleman herraa. Olen saanut koulutuksen kumpaankin ja vakuuttunut siitä, että näiden taitojen käyttöä ei voi onnistuneesti yhdistää lääkärin ammatissa.



Kun Lentosotakoulun kurssimme kokoontui sodan jälkeen vuonna 1947, kurssimme johtaja mainitsi puheessaan, että ”minä koulutin teistä tappajia”. Sen jälkeen lääkärikoulutuksessani opetettiin, että lääkärin tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kärsimysten lievittäminen. Hänen pitää myös ymmärtää lopettaa turha hoito.



Jatkosodassa eräs suomalainen JSP:n lääkäri ampui haavoittuneen venäläisen sotavangin. Sodan jälkeen lääkäri tuomittiin vankeuteen.



Lääkärin kannalta on täysin eri asia antaa kipupotilaalle kärsimysten lievittämiseksi lääkettä kuin antaa lääke tappamisen tarkoituksessa.



Jos kuitenkin eduskunta hyväksyy eutanasian lailliseksi toimenpiteeksi, niin samassa laissa olisi määrättävä, kuka tappavan ruiskeen antaa. Selkeintä olisi kouluttaa tähän tehtävään oma henkilökuntansa.



Olli Kivioja



kirurgi, lääkintöneuvos



Helsinki