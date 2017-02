Kaikki miehet eivät pidä autoista

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa vietettiin helmikuun alussa miesten päiviä. Miehille järjestetyssä tapahtumassa esiteltiin nopeita autoja, isoja televisioita ja paistettiin pihvejä.



2000-luvulla perinteiset sukupuoliroolit ovat jatkuvasti uudelleenarvioinnin kohteena, mutta miehiin kohdistetut odotukset jätetään tässä keskustelussa usein huomioimatta. Olen itse suomalainen heteromies enkä pidä jääkiekosta, saunomisesta tai autoista. Sen sijaan pidän ruoanlaitosta, sisustamisesta ja tunteiden näyttämisestä. Itken katsoessani Titanicia ja pelkään hämähäkkejä. Ja se on ihan okei.



Myös meitä miehiä on tavattoman monenlaisia. Toivon, että julkisessa keskustelussa myös miehisyyteen kohdistettuja odotuksia ja ennakko-oletuksia uskalletaan avata. Joku poika tai mies voi oikeasti ottaa niistä paineita. Ilman että on nössö.



Jaakko Salonen



Helsinki