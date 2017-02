Helsingin seudun joukkoliikenne on ulkopaikkakuntalaisille jopa pelottava

Mielipide

Helsingin seudun joukkoliikenteessä on vaihto-ongelmia. Tähän liittyen olen käynyt Tukholmassa tutustumassa sikäläiseen raideliikenteeseen. Ajelin koko päivän eri raidelinjoilla.



Tilanne Tukholmassa onkin täysin päinvastainen kuin Helsingissä. Tukholmasta kannattaisi ottaa oppia.



Vaihdot ovat helppoja. Yleensä riittää, että astuu laiturin toiselle laidalle. Jos radat risteävät, riittää, että siirtyy kerroksen alas tai ylös toiselle linjalle. Hankalimmat kokemani vaihdot olivat siirtyminen Tekniska högskolanilla kadun yli ja kävely Solnassa 50 metriä taivasalla.



Busseilla en ajanut, mutta liityntäpysäkit näyttivät olevan selkeästi näköyhteyden päässä radalta katsoen. Kaikki opasteet olivat erittäin selkeitä.



Eri tahojen yhteistyö on näyttänyt pelaavan hyvin jo suunnitteluvaiheessa, koska järjestelmä oli saatu todella havainnolliseksi. Maanomistajien ja tienpitäjien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu usea operaattori: SJ (valtion rautatiet), SL (Tukholman liikenne) ja yksityinen Arriva. Verkosto koostuu myös useista erilaisista ratajärjestelmistä: normaalista rautatiestä, metrosta, pikaratikoista ja kevyistä rautateistä. Näitä ovat Pendeltåg, Tunnelbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan ja Roslagsbanan.



Moninaisuudesta huolimatta järjestelmä on saatu näyttämään matkustajille yhtenäiseltä. Kaluston väritys on sininen ja osittain kirkas alumiini kaikilla linjoilla riippumatta operaattorista tai teknisestä järjestelmästä. Kaikki vaunut ovat myös sisältä saman värisiä istuimien kankaan kuviointia myöten. Siis täysin päinvastoin kuin Helsingin seudun joukkoliikenteessä, jossa jokaiselle tekniselle järjestelmälle on tarpeettomasti valittu eri väri.



Edellä mainitut seikat tekevät Tukholman liikennejärjestelmästä erittäin selkeän ja helppokäyttöisen. Tällä ei ole merkitystä, jos ajaa päivittäin samaa reittiä töihin ja takaisin. Sellaisen liikennöinnin oppii koirakin. Suomessa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä on kuitenkin todella epähavainnollinen ja vaikea, kun pitää matkustaa johonkin normaalista rutiinista poikkeavaan paikkaan. Ulkopaikkakuntalaisille järjestelmä on suorastaan pelottava.



Ulkopaikkakuntalaisena Tukholmassa en pelännyt yhtään, en ollut missään kohdassa epävarma enkä kävellyt askeltakaan harhaan.



Olli Jokinen



arkkitehti, Helsinki