Eutanasia ei takaa hyvää kuolemaa – on tapauksia, joissa potilas on kuolettavan lääkeannoksen jälkeen vironnut tai vaipunut koomaan

Eduskuntaan on jätetty kansalaishanke Benelux-maiden tapaisen eutanasiakäytännön laillistamiseksi. Hankkeen takana olevat ajavat lääkärin suorittamaa eutanasiaa hyväksyttäväksi, vaikka Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissakaan eutanasiaa ei ole määritelty lääketieteelliseksi toimenpiteeksi.



Sietämättömien kärsimysten ehkäisemiseksi haluttaisiin lääkäriltä yksinkertainen kuolinruiske, joka toisi ikilevon nopeasti ja varmasti. Kansainvälisten tieteellisten raporttien mukaan näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Kun potilas on niellyt kuolettavan lääkeannoksen, komplisoitunut kuolema on seurauksena 7–16 prosentissa tapauksista. Vastaavasti laskimoon annetun letaalin lääkekoktailin komplikaatioluku tapauksissa on vaihdellut 3 ja 6 prosentin välillä.



Mitä komplikaatiot ovat olleet? Potilas on vironnut lääkkeen annon jälkeen, kuoleman sijaan seurauksena on ollut jopa useiden päivien kooma, koomastakin on herätty, injektiosta on seurannut kouristuksia ja oksennuksia, laskimoyhteyden saaminen on epäonnistunut.



Pelkästään laskimokanyylin laittaminen hauraalle ja monisairaalle potilaalle ei suinkaan ole aina helppoa. Sitä paitsi suoni voi puhjeta ja lääkeannos valua sen viereen kipua aiheuttaen.



Läheskään kaikissa eutanasiatapauksissa ei ole toteutunut – vastoin suosituksia – monialainen, muita vaihtoehtoja puntaroiva arviointi tai saattohoitolääkärin konsultaatio.



Eutanasian on pelätty muuttavan lääkärien ja yhteiskunnan asenteita mekanistisempaan suuntaan, kun surmaaminen liitetään hoitamiseen: epäluottamus hoivaan ja huolenpitoon lisääntyisi ja riski taloudellisten arvojen kasvuun kasvaisi.



Eutanasiaa suorittavat lääkärit kärsivät ahdistuneisuudesta ja masennuksesta. Merkit ”liukuvasta pinnasta” eli eutanasian laajeneminen alaikäisiin, vanhuksiin ja vammautuneisiin ovat olemassa Benelux-maissa. Pelko tästä kasvaa jo Suomessakin.



Eutanasia ei kuulu saattohoitoon. Tästä esimerkkinä ovat Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys (EAPC) ja Afrikan palliatiivisen hoidon yhdistys (APCA), jotka kehittävät saattohoitoa ponnekkaasti: agendassa ei ole eutanasia.



Opetettuani kivunhoitoa lääkäreille Kiinassa, Etelä-Koreassa, eräissä Lähi-idän maissa, Kolumbiassa ja Tansaniassa olen havainnut valtavan mielenkiinnon palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Näiden maiden palliatiivisen hoidon kehityssuunnitelmiin ei myöskään ole sisällytetty eutanasiaa.



Onkin kummallista, miksi Suomessa haluttaisiin seurata Keski-Euroopan maita. Benelux-maat eivät sovi sivistysvaltion malliesimerkeiksi.



Saattohoitokin voi komplisoitua. On sanottu, että noin kymmenen prosenttia vaikeimmista syöpäkivuista reagoi hoitoihin huonosti. Tätä arviota ei kuitenkaan ole tutkimuksissa vahvistettu. Ei liioin liene yhtään hoitoyksikköä, jossa kaikki mahdolliset jo nyt käytössä olevat kivunlievitysmenetelmät olisi otettu käyttöön.



Oman kokemukseni mukaan vaikeitakin oireita voidaan lievittää. Valtaosa saattohoitopotilaista kuolee rauhallisesti. Hyvässä saattohoidossa kuolema on varmasti niin ”hyvä” kuin se vain voi olla.



Reino Pöyhiä



palliatiivisen lääketieteen ja anestesiologian dosentti, Turun ja Helsingin yliopisto



johtava ylilääkäri, Kaunialan sairaala