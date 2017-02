Arkailevatko lääkärit antaa vahvaa kipulääkitystä Valviran seurannan pelossa?

Mielipide

Lääketieteellisiin tiedekuntiin on erittäin vaikea päästä opiskelemaan – vain parhaat kelpaavat. Tästä seuraa, että Suomessa ei ole tyhmiä lääkäreitä. Hyvä niin.



Viime päivinä mielipidesivulla on kovasti keskusteltu saattohoidosta ja eutanasiasta toistensa vaihtoehtoina tai täydentäjinä. Moni lääkäri on vakuuttanut, ettei eutanasiaa tarvita, koska kivut ovat hoidettavissa. Silti omaiset ja hoitohenkilökunta ovat vierestä seuranneet sietämättömistä kivuista kärsivien pitkiä kuolinkamppailuja. Miten se on mahdollista? Rahasta se ei ole kiinni, sillä morfiini on halpa lääke.



Valvira seuraa tarkkaan vahvojen kipulääkkeiden määräämistä ja puuttuu herkästi niitä määräävän lääkärin toimintaan. Viimeisenä keinona lääkäriltä evätään oikeus harjoittaa ammattiaan eli viedään toimeentulo. Lääkärit tietävät tämän. Vastaavaa seurantaa ei ole liian vähästä kivunlievityksestä – etenkin jos se päättyy potilaan luonnolliseen kuolemaan.



Voisiko Valvira julkaista tiedon, kuinka monelle lääkärille on esimerkiksi 15 viime vuoden aikana koitunut seuraamuksia liiasta kivunlievityksestä? Entä kuinka monelle liian vähästä? 15 vuoden aikana tapauksia on varmasti kertynyt riittävästi, joten tietosuoja ei voi olla esteenä. Tai voisiko Valvira edes julkaista suhdeluvun liiasta tai liian vähäisestä kivunhoidosta koituneista seuraamuksista?



Sillä aikaa kehotan kaikkia hoitohenkilökuntaan kuuluvia, potilaiden omaisia ja sänkynaapureita tekemään Valviraan hoitovirheilmoituksen jokaisesta tapauksesta, jossa potilaalla on kovia kipuja. Olemmehan jo lukeneet, että ne olisivat hoidettavissa. Valvira sitten tutkii tapaukset, olisiko niissä ollut mitään keinoa lievittää kipuja. Myös hoitanut lääkäri saa palautetta työstään.



Nykyisin lääkäreillä on paine olla määräämättä kivunlievitystä. Paine toiseen suuntaan puuttuu. Eivät lääkärit tyhmiä ole.



Petri Riihikallio



Helsinki