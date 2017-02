Onko pakkohoito pahempi kuin itsensä hengiltä juominen?

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Läheiseni on tehnyt hidasta itsemurhaa kymmenen viime vuotta vajoamalla yhä syvemmälle alkoholismiin. Omasta mielestään hänellä ei ole ongelmaa, vaan kaikki ruhjeet, mustelmat, terveysongelmat, muistihäiriöt, sairaalareissut ja muut seurannaisvaikutukset johtuvat jostain muusta.



Olen keskustellut terveydenhoitohenkilökunnan ja sosiaalihoitajien kanssa saadakseni apua tilanteeseen. Vastaus on aina sama: mitään ei ole tehtävissä niin kauan kuin ihminen itse ei halua parantua. Mutta entä kun tämä ihminen itse on sairaudessaan jo niin syvällä, ettei edes ymmärrä tilannettaan puhumattakaan siitä, että hän saisi jostain voimia edes tunnustaa, että ongelmia on?



Syvästi alkoholisoitunut ihminen ei näe itseään, tilannettaan tai tulevaisuuttaan. Hän ei pysty luomaan tahtotilaa mistään muusta kuin seuraavasta alkoholiannoksesta.



Toivon, että lopetetaan pään pensaaseen paneminen vetoamalla sairaan omaan tahtoon. Luodaan terveydenhoitoon malli pakkohoidosta, joka on saatavilla, jos omaiset sitä riittävän pontevasti pyytävät.



Lopputulos ei voi olla huonompi kuin se, että jonain aamuna löydän läheiseni menehtyneenä, koska hänellä oli siihen oikeus.



Apua pyytävä