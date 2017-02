Toimeentulotuen siirrolla Kelaan on kafkamaisia seurauksia – jopa vähävaraiselle vainajalle on haettava toimeentulotukea

Mielipide

Helsingin Sanomat

Perustoimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamista ongelmista on puhuttu viime päivinä paljon.



Kunnallisessa aikuissosiaalityössä siirto näyttäytyy asiakkaiden tilanteiden kurjistumisena ja juuri nyt sekavana muutosvaiheena. Suuri ongelma on lakiin kirjattu sosiaalityöntekijän mahdollisuus myöntää kriisitilanteessa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulo­tukea.



Aiemmin ammattikuntamme pystyi hoitamaan monta akuuttia kriisiä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksillä, mutta nyt lakiin on kirjattu, että perustoimeentulotuki pitää aina ensin hakea Kelasta. Esimerkiksi jos perheen koti ­tuhoutuu tulipalossa, heidät voi majoittaa kriisimajoitukseen vasta, kun heille on ensin haettu Kelasta perustoimeentulotukea. Kuka ammattilainen ryhtyy hoitamaan puhelimitse Kelan kanssa hakuprosessia kesken traumaattisen kriisitilanteen, jossa voi olla läsnä myös lapsia?



Ministeriö on antanut meille erikoisen ohjeen, jonka mukaan sosiaalityöntekijöiden itsenäinen päätöksenteko kriisitilanteessa on mahdollista vain, jos Kelan toimisto on kiinni. Kriisitilanteisiin tarkoitetun täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sitominen Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen amputoi onnistuneesti aikuis­sosiaalityöltä aseman itsenäisenä professiona.



Aikuissosiaalityön asiakkaana on ollut suuri joukko asiakkaita, jotka ovat saaneet tukea lääkkeisiinsä, vaikka heillä ei ole ollut niin kutsuttua laskennallista oikeutta toimeentulotukeen. Nyt oletetaan, että he ostavat itse kalliit lääkkeensä, ja maksusitoumuksen saa vain, jos on laskennallinen oikeus perustoimeentulotukeen.



Eräs ongelmiin joutunut asiakaskunta ovat myös korvaushoitolääkityksessä olevat ja päihdekuntoutuksissa käyvät asiakkaat, joille on pääsääntöisesti myönnetty bussikortit päihteettömyyden tukemiseen. Nyt he ovat Kelan päätösten armoilla. Yksikin epäonnistunut korvaushoito on yhteiskunnalle raskas ja kallis asia.



Kafkamaista byrokratiaa edustaa linjaus, jonka mukaan vähävaraisen vainajan hautaaminen edellyttää sitä, että vainajalle haetaan ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Perustoimeentulotukea ei sinällään voi myöntää kuolleelle, koska se on tarkoitettu elämiseen viimesijaiseksi sosiaaliturvaksi, mutta kuolleelle kansalaiselle sitä pitää omaisten kuitenkin hakea.



Aikuissosiaalityöllä on myös esimerkiksi maahanmuuttaja-asiakkaita, jotka eivät osaa ­lukea ja kirjoittaa. Nyt heidän oletetaan täyttävän itsenäisesti suomeksi sähköiset hakemukset ja toimittavan ne skannattuine liitteineen Kelaan. Osa näistä ­ihmisistä jättää hakemukset ­tekemättä, mistä seuraa muun muassa se, että heidän vuokransa ja sähkölaskunsa jäävät hoitamatta.



Kaikki tämä aiheuttaa aikuissosiaalityön asiakkaiden aseman kurjistumisen entisestään tässä yhteiskunnassa.



Aikuissosiaalityö on vuosien ajan turvannut yhteiskunta­rauhan omalla työskentelyllään vähäosaisten kansalaisten parissa. Kela ei tämänhetkisen lainsäädännön ja käytäntöjen perusteella kykene samaan.



Sari Savikko



yhteiskuntatieteiden maisteri



sosiaalityöntekijä, Lahti