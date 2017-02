Televisiosarjoihin tarvitaan ääntä ja vimmaa

Mielipide

Pohjoismaisten tv-sarjojen voittokulku jatkuu, paitsi Suomen osalta. Jotakin täällä tehdään väärin. Syitä etsitään huonosta tarinankerronnasta, kliseisistä henkilöhahmoista ja epäselvästä replikoinnista – tai huonosta äänityksestä.



Toisaalta kukaan tuskin kehtaisi syyttää mutinasta vaikkapa Marlon Brandoa. Ymmärtämistä tosin auttavat myös tekstitykset.



Voisivatko kotoisat, vuodesta toiseen samat tutut näyttelijät ja meidän omat tarinamme vakuuttaa maailmalla, jos ne kerrottaisiin tyylikkäämmin? Tyylillä en tarkoita pintakoreutta, vaan loppuun asti ajateltua kokonaisilmaisua. Ei haittaa, jos näyttelijöissä on rosoa ja ikää.



Vaikkapa tanskalainen dogma oli tyyli, jossa kerronta pelkistettiin: ei keinotekoisia lavasteita, näyttäviä pukuja tai meikkejä, ei lisättyä ääntä. Ei teatterista tuttua replikointia eikä varsinkaan päälle liimattua huumoria, jolla keventää elämän ankeutta. Ei tullut hillittömän kalliiksi.



Suomen ainoa auteur on Aki Kaurismäki, joka ei suosi näköisrealismia eikä hamua miljoonayleisöjä. Hän on onnistunut saamaan ympärilleen tekijätiimin, joka tekee omannäköistään jälkeä ja erottuu maailmalla – kotimaassa alusta asti vallinneista vahvoista epäilyistä huolimatta.



Tyyliin kuuluu olennaisesti rytmi, joka saadaan aikaan kuvakokojen, liikkeiden, ilmeiden, äänien ja lisätyn musiikin osaavalla leikkauksella. Se on sitä samaa editorin työtä, jolla arkisistakin tarinoista hiotaan timantteja.



Tv-sarjat vaativat vielä enemmän osaavia tekniikan ja viimeistelyn tekijäryhmiä kuin elokuvat. Sinfonisin visioin HBO ja Netflix ja muut ilman mainoskatkoja toimivat yhtiöt ovat saaneet aikaan tv-sarjojen kultakauden. Samoilla vesillä ui nordic noir.



Väheksyä ei voi myöskään heti alussa mukaan imaisevaa tunnusmelodiaa (Twin Peaks, Sopranos, Silta). Ei ole kyse vain juonenkuljetuksesta vaan tunnelmasta. Toki kauheisiin tapahtumiin voi liittää myös hilpeän äänimaiseman kuten Täydellisissä naisissa.



Jo aikoinaan Sodankylän elokuvajuhlien puuhaajat ymmärsivät kutsua Suomeen Martin Scorsesen hovileikkaajan Thelma Schoonmakerin (s. 1940), leikkaajien kuningattaren (ja edesmenneen Michael Powellin puolison). Italowesternien tai Alfred Hitchcockin elokuvien luulisi niidenkin jotakin opettaneen.



Suomessa käsityön merkitystä ei kenties ole oikein ymmärretty. Tekniikalle nyt vain ei kuulu maksaa liikaa.



Yle on vain vähentänyt musiikin osuutta tv-sarjojen budjeteissa. Jopa Suomi 100 -dokumenttisarja Meidän maamme sai tyytyä kalseaan hissimusiikkiin. Presidentti-sarjassa on osaava säveltäjä Pessi Levanto, mutta musiikkia on heitelty ihan vähän ja sinne tänne äänimaailmaltaan muuten kuin mykässä tuotannossa. Onko tarkoitus kertoa pysähtyneisyyden ajasta, jolloin yhä vain ollaan kuin kusi sukassa?



Helppoa on toki rannalta huudella, kun merellä loppuvat rahat. Melkein jokainen maistaa, jos maito on hapanta, mutta sen tekeminen sitten vaatiikin jo melkoisen prosessin, joskus kokonaisen bändin.



Arja Andersson



Ilta-Sanomien tv-sivujen toimittaja ja kriitikko 1993–2014