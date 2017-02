Pyöräteiden rakentamisessa on menty liiallisuuksiin Helsingissä – Miksi pyöräilyväylä tarvitsee moottoritien verran tilaa?

Mielipide

Pyöräily on sinänsä kannatettavaa, mutta pyöräteiden rakentaminen on mennyt Helsingissä liiallisuuksiin. Keskustan kapeille ja ahtaille kaduille halutaan väkisin rakentaa pyörätiet, vaikka ne eivät sinne kunnolla mahdu. Hulluinta on, että uusia pyöräilyväyliä rakennetaan monille sellaisillekin paikoille, joissa jo ennestään on pyörätie.



Kaupunki rakentelee pyöräteitä molemmin puolin kapeita katuja, niiden tieltä raivataan surutta vanhat hyväkuntoiset katupuut, katuja kavennetaan, raitiovaunupysäkkejä siirrellään ja poistetaan, ja parkkipaikkoja hävitetään. Kaikki tämä kustannuksia kaihtamatta ja ympäristöstä piittaamatta.



Viimeisin villitys ovat yli­leveät, baanoiksi kutsutut pyöräilyväylät, joita suunnitellaan verkostoksi eri puolille kau­punkia. Jo nyt jälki on karmeaa. Mechelininkadulta kaadetaan puut, Helsinginkadulla on räjäytetty Mäntymäen kallioita ja Töölönlahden tienoot Oopperatalon kulmalla on kaivettu ylösalaisin.



Käpylässä on raivattu Louhenpuistoon valtava kymmenien metrien levyinen raiskio radanvarressa kulkevaa uutta pyöräbaanaa varten – räjäyttämällä kalliot ja kaatamalla puistometsää. Miksi pyöräilyväylä tarvitsee moottoritien verran tilaa?



Myös Taivallahdessa Sibeliuspuiston reunassa kulkevalle Merikannontielle on suunniteltu uusia pyöräilybaanoja. Kapealle rantatielle mahtuvat nyt kapeille reiteilleen sovussa niin kävelijät, pyöräilijät kuin autotkin töyssyineen. Tällaista idyllistä rantamaisemaa ei pidä pilata uusilla pyöräilyväylillä.



