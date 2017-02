Sote-uudistus saadaan toteutettua, jos hallitus noudattaa omaa ohjelmaansa

Mielipide

Hallituksella on halutessaan yksinkertainen keino saada sote-uudistus valmiiksi: toteuttaa oman hallitusohjelmansa kirjaukset niin uudistuksen sisällöistä kuin toteuttamisjärjestyksestäkin.



Uudistuksen parissa jo tehty työ on suurelta osin hyödynnettävissä. Perustuslakivaliokunta antoi viime vaalikauden lopuksi kolme vaihtoehtoa, joiden mukaan uudistuksen voi toteuttaa ilman perustuslaillisia ongelmia.



Uudistuksen ongelmat ovat hallituksen itsensä aiheuttamia. Sote-uudistus kaatui viime vaalikaudella kuntauudistukseen, ja nyt ongelmana ovat maakuntauudistus ja valinnanvapaus. Poliittiset sivuagendat ovat olleet turmioksi.



Hallituksen olisi aika tunnustaa tosiasiat. Nykymuotoisen uudistuksen aikataulut eivät pidä, ja perustuslakivaliokunnan käsittely koituu luultavasti esityksen kohtaloksi.



Jos hallitus ei suostu toteuttamaan omaa hallitusohjelmaansa, on myös toinen vaihtoehto. Perustuslakiongelmat poistuvat toteuttamalla sote- ja maakuntauudistus pidemmällä siirtymäkaudella ja antamalla maakunnille verotusoikeus.



Valinnanvapauslainsäädäntö olisi syytä irrottaa omaksi erilliseksi lakihankkeekseen ja toteuttaa se vaiheittain, kun sote- ja maakuntauudistus on saatu muuten valmiiksi. Maakunnat voidaan velvoittaa kokeilukulttuurin hengessä toteuttamaan erilaisia valinnanvapauskokeiluja.



Kaikki tämä voidaan sopia parlamentaarisessa työryhmässä, jolloin vaalikauden vaihdokset eivät muuta sovittua yhteisymmärrystä.



Kertarysäyksellä tehtävä ja pikaisesti valmisteltu valinnanvapauslainsäädäntö uhkaa sote-uudistuksen kaikkia keskeisiä tavoitteita: se sotkee palveluketjut ja niiden hallinnan, lisää maan sisäisiä palvelutarjonnan eroja ja lisää voimakkaasti kustannuksia. Se ei hyödytä kansanterveyttä tai -taloutta ja synnyttää enemmän ongelmia kuin tarjoaa vastauksia.



Touko Aalto



kansanedustaja (vihr), sote-uudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen, Jyväskylä



Timo Juurikkala



vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vantaa