Suden kannanhoidollinen metsästys on tullut tiensä päähän

Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suden kannanhoidollista metsästystä on harjoitettu vuodesta 2015 lähtien. Tänä talvena vastaava metsästys laajennetaan ahmoihin, jopa niin, että metsästys alkaa ahman lisääntymisaikana.



Niin susia kuin ahmojakin on Suomessa runsaat 200 yksilöä. Tällaisista lukumääristä ei ole varaa metsästää, varsinkin, kun kumpikin laji on myös ankaran salametsästyspaineen alla.



Kaadetuista susista suuri osa on ollut alfayksilöitä. Suomen Riistakeskuksen mukaan vuosina 2015–2016 kannanhoidollisessa metsästyksessä kaadetuista susista neljäsosa oli alfayksilöitä, toinen neljäsosa mahdollisia alfayksilöitä.



Kuin pisteenä i:n päälle tapettiin Perniössä alfanaaras sillä ainoalla luvalla, joka alueelle oli annettu. Kaadosta tehtiin rikosilmoitus, joka kuitenkin raukesi. Perusteluissa todettiin muun muassa näin: ”Asiantuntijoiden mukaan pelkästään näköhavainnon perusteella suden tunnistaminen juuri alfanaaraaksi on erittäin vaikeaa jollei mahdotonta.”



Mitä merkitystä tällaisella lisäehdolla tai toivomuksella on lupaehdoissa, jos metsästäjillä ei periaatteessakaan ole mahdollisuutta erottaa alfayksilöitä?



Seuraukset jäävät nähtäviksi, mutta alfayksilöiden tappaminen voi suurella todennäköisyydellä johtaa laumojen hajoamiseen ja yksinäisiin häirikkösusiin, jotka hakevat helppoa ruokaa ihmisasumusten liepeiltä.



Kenen ehdoilla kannanhoidollinen metsästys on säädetty ja kenen etuja se palvelee? Pihasusien vierailut lisääntyvät, mikä johtaa uusien kaatolupien hakemiseen siitä huolimatta, että suden lisääntymisaika on alkanut.



Samaan aikaan kun tällainen tappaminen sallitaan laillisesti, petoviha ja salametsästys rehottavat niin, että pahimmilla alueilla kaikki pedot tapetaan – luvalla tai ilman.



Metsästys on käsittämätöntä siksikin, että susista ei ole ollut vaaraa ihmisille Suomessa 1800-luvun jälkeen. Koira on ollut ihmiselle paljon vaarallisempi: keskimäärin kerran vuodessa koira tappaa ihmisen Suomessa.



Miten esimerkiksi Saksassa osataan elää isomman susimäärän kanssa, vaikka Saksa on huomattavasti tiheämmin asuttu maa kuin Suomi?



On aika miettiä uusia keinoja. Maakotkan aiheuttamien tuhojen korvausjärjestelmä kelpaa hyväksi esimerkiksi: korvaukset maksetaan laskennallisten tuhojen mukaan, ja korvaus määräytyy kotkien pesimistilanteen ja poikastuoton perusteella.



Vahinkojen ehkäisyyn ja kotieläinten suojaamiseen tarvitaan enemmän panostusta. Salametsästys on rikollista toimintaa ja siihen pitää puuttua asiaankuuluvalla tavalla.



Suden kannanhoidollinen metsästys on tullut tiensä päähän. Tarvitaan muita keinoja.



Arja Heinämäki



Espoo