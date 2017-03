Monet omaiset ja saattohoitajat tekevät jo käytännössä armomurhia

Mielipide

”Elämä on luopumista”, totesi läheiseni kolme kuukautta syöpädiagnoosinsa jälkeen. Se oli aikaa, jolloin sytostaatit vielä toimivat. Pahimman asteen ennusteesta huolimatta ulotimme noina aikoina toivomme vielä yhteisiin vuosiin. Tiesimme, ettei näin olisi aina. Olimme onnekkaita.



Elämme maassa, jossa tuhansia euroja annokselta maksavat täsmälääkkeet ovat julkisen terveydenhuollon kautta kaikkien saatavilla. Syöpä ja lääkkeiden sivuvaikutukset veivät läheiseltäni hetkessä paitsi tulevaisuuden myös rakkaan työn, kyvyn nauttia ruoasta ja lopulta myös jalkojen tuntoaistin.



Viimeiset yhteiset kuukaudet olivat silti korvaamattomia. Saimme puhua, rakastaa ja valmistautua. Loppu tuli viimein yllättäen mutta ei nopeasti.



Eutanasiakeskustelussa maallikoita on arvosteltu kohtuuttomista odotuksista. Hidas kuolema on ammattilaisten mukaan luonnollinen, ja fyysisten kipujen lisäksi henkinen hätä kuuluu elämän päättymiseen. Aivan kuin oikeus kuolemaan pitäisi lunastaa kärsimyksellä.



Läheiseni halusi kuolla kotona – ja lopullisen toimintakyvyttömän vaiheen alettua myös nopeasti. Hänellä oli kotisaattohoito ja elvytyskielto. Kuolinapua hän ei voinut Suomessa pyytää. Odotimme kuolemaa neljä sietämätöntä päivää: sydänkohtausta, tukehtumista, sisäistä verenvuotoa tai jotain muuta.



Saattohoidolla lievitetään kipuja, mutta viimeisinä päivinä moni kuoleva kokee komplikaatioita, virtsateiden umpeutumista, suun tulehduksia, suolistotukoksia, deliriumia. Näitä kaikkia hoidetaan. Rauhalla ei ole tämän lääketieteellisen sirkuksen kanssa mitään tekemistä. Hidas kuolema on raskas.



Totuus on, että saattohoito on yhä useammista oireista kärsivän potilaan huumaamista opioideilla, rauhoittavilla ja pahoinvointilääkkeillä. Lääkkeiden annostukset kasvavat, kunnes lopulta – jos potilaan ruumis ei vielä ole pettänyt – se kannustetaan hiljalleen luovuttamaan.



Omaiset ja saattohoitajat tekevät tässä maassa jo käytännön armomurhia. Tekopyhästi toteutamme eutanasiaa tehottomasti ja väärillä lääkkeillä.



En koskaan halunnut läheiseni kuolevan, mutta viimeisinä vuorokausina rukoilin sitä. Kotisaattohoidossa omaiset annostelevat lääkärin määräämät lääkkeet ohjelmoidusta pumpusta. Tein kaikkeni läheiseni kärsimyksen helpottamiseksi ja lyhentämiseksi.



En tiedä, miten läheiseni olisi valinnut. Uskon, että hän olisi itse luopunut viimeisten päivien kärsimyksestä, jonka mahdollistaminen on etiikaksi naamioitua tekopyhää barbarismia. Sen sijaan hänen oli luovuttava vielä viimeiseksi kaikesta vapaasta tahdostaan. Elämästä luopuminen olisi minusta riittänyt.



