Sain lievästä ylinopeudesta 170 euron rikesakon – onko rangaistus oikeudenmukainen?

Ajelin jokin aika sitten keskellä kirkasta päivää Kehä ykköstä itään lievää alamäkeä pitkin kuivalla asvaltilla.



Myllypuron kohdalla välähti. Olin hyvin tuntemassani paikassa huolimattomuuttani ylittänyt sallitun 60 kilometrin tuntinopeuden.



Jäin odottamaan sinänsä ansaitsemaani seuraamusta, kirjallista huomautusta tai pientä rikesakkoa. Yllätys oli sitten aikamoinen, kun poliisin kirje saapui. Rikesakko oli 170 euroa, syy nopeus 67 kilometriä tunnissa.



Oli pakko tarkistaa, mitä pykälät sanovat asiasta. Toden totta, rikesakko on minimissään 170 euroa, jos ylinopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa kuudenkympin alueella, ja 200 euroa, jos ylinopeus on enintään 20 kilometriä tunnissa. Toisin sanoen seuraamus on käytännössä sama teon vakavuudesta riippumatta.



Viime viikolla luin kaksi uutista käräjäoikeuden tuomioista. Toisen mukaan auton kuljettaja jyräsi rollaattorilla suojatietä ylittäneen vanhuksen hengiltä. Sakko oli 480 euroa. Toisen mukaan mies oli vainonnut naapuriaan useiden vuosien ajan. Sakko oli 120 euroa.



Rikoslain mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Mielestäni saamani rikesakko ei ole ainakaan rikoslain tarkoittamassa mielessä oikeudenmukainen. Toivonkin, että vireillä olevassa rikesakkoja koskevassa uudistuksessa kiinnitetään enemmän huomiota rangaistuksen oikeudenmukaisuuteen ja vähemmän valtion rahan tarpeeseen.



