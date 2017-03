Mielipide

Kymmenen viime vuoden ajan olen saanut kuukausittain Helsingin sosiaalitoimiston harkinnanvaraista toimeentulotukea sähkölaskuun, lääkkeisiin ja julkisen ­sairaanhoidon poliklinikka­maksuihin keskimäärin sata ­euroa kuukaudessa. Tuen määrään ovat vaikuttaneet pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset.



Tämä voi monelle näyttää pieneltä summalta, mutta pienimmällä lain sallimalla eläkkeellä elävälle ihmiselle se on todella suuri määrä rahaa. Sillä on suuri merkitys jokapäiväisessä elämässä.



Sain aivan äsken Kelalta päätöksen, jossa tämä tuki hylättiin. Joudun nyt siis hakemaan ensin kuukausittaisen Kelan kielteisen päätöksen, jotta pystyn lähettämään uuden hakemuksen Helsingin sosiaalitoimistolle.



Koska tilanteeni on pysyvä, Helsingin sosiaalitoimi antoi ­minulle aikaisemmin aina kuuden kuukauden päätöksen kerrallaan turhan byrokratian vähentämiseksi.



Nyt siis joudun aina kuuden kuukauden aikana lähettämään 12 hakemusta liitteineen aikaisemman yhden ­ainoan sijasta, eli teen 11 täysin turhaa hakemusta kahteen eri ruuhkaiseen virastoon ”yhden luukun” asemesta.



Joka kuukausi joudun stressaamaan myös siitä, onkohan ohjeisiin tullut muutoksia, ja saanko avustusta ensinkään. En tällä hetkellä edes tiedä, antaako Helsingin sosiaalitoimi tukea ­ihmisille, joiden hakemuksen Kela on jo hylännyt.



Minua mietityttääkin, oliko toimentulotuen siirto Kelaan vain hallituksen viimeisin vippaskonsti lisätä köyhimpien ­ihmisten ahdinkoa, koska ainakaan minun tapauksessani se ei ole yksinkertaistanut yhtään mitään. ­



Siirrosta ei ole ollut hyötyä ­minulle eikä turhaan työhön pakote­tuille virkailijoille.



Ahdinkoon joutunut