Poliisihallituksen ilmoitus erityisen vinkkipuhelimen perustamisesta on herät­tänyt intohimoja. Avaamalla ­tällaisen kanavan poliisilaitoksissa toki altistuu työkavereiden ­tekemälle ”urkinnalle”, jota muuten kutsutaan valvonnaksi.



Ilman valvontaa toimiva ­viranomainen ei voi olla uskottava. Miksi valvojaa ei saisi ­valvoa, kysyivät aikoinaan antiikin filosofi Platon sekä roomalainen kirjailija Juvenalis.



Työskentelin ennen alan vaihtoa keskisuuren poliisi­laitoksen kenttä- ja rikostorjuntaosastoilla. Kerron pari esimerkkiä virkauraltani.



Viikonloppuisin kaupungin keskusta-alueella liikkuu niin sanottu poliisin painopiste­partio, joka puuttuu nopeasti järjestyshäiriöihin ja samalla ehkäisee niitä ennalta näky­mällä katukuvassa.



Viikonloppuiltaisin vapaalla olevat poliisit käyvät luonnol­lisesti myös ”viihteellä”. Koska taksit ovat maksullisia ja työvuorossa olevat kollegat mukavia, olin useammin kuin kerran mukana partiossa, jolle vapaalla olleet poliisit soittivat ja ­pyysivät kiltisti kyytiä kotiin tai ravintolaan. Sinänsä tässäkin asiassa järki voitti, eikä hälytystehtäviä laiminlyöty kollegiaalisten taksioperaatioiden takia.



Poliisin ylläpitämät tietojärjestelmät mahdollistavat poliisityön tekemisen tehokkaasti. Usein unohtuu, että näitä rekistereitä koskee tarkoitussidonnaisuus: se, että kerättyä tietoa saa käyttää yleensä vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on kerätty.



Poliisin KuvaMinttu-tuntomerkkirekisteriin tallennetaan muun muassa kuvia rikoksista epäillyistä. Ongelmana näissä kuvissa on, etteivät kuvat pysy ajan tasalla, sillä kaikista ei usein ole tuoretta kuvaa rekisterissä.



Erään käsilaukkuvarkauden tutkinnan yhteydessä meillä oli epäilty, mutta käytössä olleet kuvat olivat lähes kymmenen vuotta vanhoja. Tutkijakollegani lievän painostuksen jälkeen – ja vielä tutkinnanjohtajankin siunattua menettelyn – hain Heko-Passi-järjestelmästä epäilyn kuvan – ja kas, käsillä oli varma tunnistus.



Hienoa oli ­rikoksen selviäminen, kun epäilty vielä tunnusti tekoset, mutta ”väärin sammutettu”, ­sanoi besserwisser olkapäältä.



Nämä esimerkit olivat kesyjä. Näiden valossa on hankala kiistää hotline-kanavan tarvetta ­poliisissa. Kaikista näistä rikkeistä olisi voinut ilmoittaa ­anonyymisti. Sen sijaan ei olisi tullut kuuloonkaan, että olisin käynyt kertomassa niistä kantelupukkina päällystön puheilla.



Nimettömyyttä voi käyttää väärin. Voi tehdä kiusaa ja ­heikentää työilmapiiriä. Väärinkäytösten varalta on säädetty esitutkintamenettely. Sitä hoitaa kukapa muu kuin poliisi tai vakavammissa tapauksissa syyttäjä.



Valvojillekin valvontaa