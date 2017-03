Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tämä on yhden perheen ja lapsen tarina päiväkodin ja työelämän yhdistämisestä – se tarina, joka ei ole tilastollisesti merkitsevä. Perhevapaiden uudistusta koskevan keskustelun tukena on käytetty tutkimusta, jonka tulokset kertovat, että varhainen varhaiskasvatus tuottaa menestyneempiä ihmisiä. Tämä tutkimus ei kerro lapsen turvallisesta kiintymyssuhteesta, onnellisuudesta, kyvystä rauhallisuuteen ja levollisuuteen.



Ensimmäistä lasta odottaessani minulla oli selkeä suunnitelma työelämään palaamisesta ja korkeakoulututkinto takataskussa. Lapsemme aloitti päivähoidon hieman alle kaksivuotiaana, ja minä palasin töihin lapsen ollessa puolitoistavuotias. Luotin luvattuun hyvään varhaiskasvatukseen.



Työntekijät olivat rautaisia ammattilaisia, mutta heille tarjotut resurssit olivat puutteellisia. Lapseni hoitajat vaihtuivat päivittäin, koska sijaisia ei palkattu. Pienten lasten ryhmä oli levoton. Alle vuoden ikäiset vauvat veivät yhden hoitajan sylin.



Lapseni oli loppuviikosta niin väsynyt, että jouduin tsemppaamaan todella paljon lähtiessämme aamulla aikaisin päiväkotiin. Lapseni oli päiväkotilaisena kuitenkin sopeutuvainen. Ensimmäisten viikkojen itkujen jälkeen hän ei enää itkenyt. Pahinta olikin nähdä lapseni apaattinen ja tyhjä katse lähtiessäni töihin.



Entä sitten minä? Olin työntekijänä huono. Ajoin itkien töihin. Laskin minuutteja, että pääsisin hakemaan lapseni hoidosta. Olin stressaantunut ja onneton. Olisin halunnut joka ilta lukea mieluummin lapselleni iltasadun kuin tehdä pakollisia rästityötehtäviä.



Perhevapaisiin tulee lisätä malli, jossa työelämään nopeasti takaisin haluavat pääsevät sinne sujuvasti. Pitäisi myös lisätä osa-aikaisen työn mahdollisuutta ja joustoa työelämään. Vanhemmuuteen tulisi suhtautua arvona eikä pelkästään työelämää heikentävänä asiana. Isien olisi voitava jäädä hoitamaan lapsiaan, mutta ei pakotettuina.



Nyt toinen lapsemme on puolivuotias ja esikoinenkin kotihoidossa. Toivomme, että kuopuksemme saisi olla kotihoidossa pidempään kuin esikoinen aikoinaan. Luultavasti käytän tällä kertaa perhevapaat itse, toisin kuin esikoisen kanssa, jolloin miehenikin jäi kotiin.



Miksi en sitten jakaisi perhevapaita mieheni kanssa? Haluan olla hyvä äiti lapsilleni, ja mieheni haluaa antaa minulle mahdollisuuden olla hyvä äiti. Miten miestäni rakastankaan.



En pystynyt olemaan hyvä pienten lasten äiti ja työntekijä. Ja ei – tästä ei voi lukea, että lapsensa aikaisin hoitoon jättävä äiti olisi huono äiti, vaan että itse en pystynyt pienten lasten ja kokopäiväisen työn muodostamaan yhtälöön.



Emme laita lastamme puolitoistavuotiaana päivähoitoon. Tämä on asia, josta me päätämme perheenä. Se ei ole yhteiskunnan päätös. Toki yhteiskunta tukee rahallisesti, ainakin vielä, lasten kotihoitoa. Me teemme teille kuitenkin uudet veronmaksajat.



Äiti