Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen 66-vuotias eläkeläinen Helsingistä. Omia lapsia minulla on kolme ja lapsenlapsia neljä. Lastenlasteni kanssa olen tekemisissä aktiivisesti, kyyditsen heitä esimerkiksi harrastuksiin tarvittaessa.



Olen pannut merkille, että lasten syntymäpäiväjuhlat ovat muuttuneet yhä suurellisemmiksi. Lastenkutsuilla pitää olla vähintään viimeisen päälle oleva hahmokakku, jäätelöbaari tai jotakin vastaavaa. Jokaisessa juhlassa on eri teema ja koristeet, joita ei tietenkään voida käyttää uudestaan, koska seuraavissa juhlissa on jo uusi teema.



Jokainen vieras odottaa, että saisi mukaansa jonkinlaisen lahjapussin. Tavallisistakaan juhlista ei selviä enää perinteisillä popcorneilla ja onginnalla, vaan äiti on saattanut leipoa koko edeltävän viikon kakkutikkuja sun muita ja askarrellut valtavaa banderollia juhlapaikan koristeeksi. Lapset vertailevat keskenään, kenellä on ollut parhaat juhlat.



Kaiken huippu ovat nämä erilaisissa sisäleikkipuistoissa järjestettävät juhlat. Vein yhden lapsenlapsista taannoin tällaisiin juhliin. Ensin päivänsankari raivosi lapsenlapseni antamasta lahjasta, joka ei kuulemma ollut hyvä. Vanhemmat eivät sanoneet mitään. Kun tulin hakemaan lapsenlastani, löysin nämä 5–6-vuotiaat lapset kiipeilemästä keskenään. Kesti kymmenen minuuttia ennen kuin kukaan aikuinen eksyi paikalle. Synttäreiden idea oli ilmeisesti se, että lapset saattoi kakun jälkeen jättää keskenään riehumaan? Mitä jos jotain olisi sattunut?



On täysin mahdollista, että olen vain pudonnut ajan rattailta, mutta kaipaan aikaa, jolloin lapset kutsuttiin sankarin kotiin, syötiin kakkua ja laulettiin onnittelulaulu. Oli ilmapalloja ja ehkä jotain musiikkia ja päivänsankari sai – yleensä hyvin kohtuuhintaisen – lahjan. Ekstrana saattoi olla ongintaa tai askartelua. En muista, että kukaan olisi koskaan lähtenyt niistä juhlista pahalla mielellä, kun ei saanut itse lahjaa. Lapset oppivat, että jokainen saa lahjan aina omissa juhlissaan.



Miksi lastenkutsuista on tullut kilpavarustelua? Ovatko lapsen syntymäpäiväjuhlat nykyään hyvän vanhemmuuden mittari?



Riitta Mässeli



Helsinki