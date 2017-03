Mielipide

Alle kolmevuotiaiden ryhmässä on 12 lasta. Henkilö­kuntamitoitus tätä varten on kolme, mutta vain kello 9–14 välisenä aikana. Muu aika työparin on pärjättävä kaksistaan, ääriajat ­ yksin.



Ei tarvitse käyttää kovin ­paljon mielikuvitusta miettiäkseen, millaista päiväkodin arki on. Ryhmässä saattaa olla kolmesta neljään ryömivää yksivuotiasta, yleensä vielä pari ­erityistä huomiota tai tukea tarvitsevaa lasta. On myös syli­vauvoja, joiden äidit ovat lähteneet tai joutuneet lähtemään töihin lapsen ollessa kymmenen kuukauden ikäinen.



Vaipparumba pyörii lähes tauotta. Yksi aloitteleva lapsi huutaa kuin henkensä hädässä. Juuri kun hän on hieman rauhoittunut yhden sylissä, syliä on jostain pakottavasta syystä vaihdettava. Jos syli on ”varattu”, ainoa vaihtoehto on jättää lapsi edes jalkojen juureen itkemään.



Vähän vanhemmat lapset ­vaeltelevat lelu kädessä. Häiritsevä meteli estää keskittymisen. Kaksi- ja kolmevuotiaat ­tarvitsisivat yhteisleikin opetteluun aikuisen ohjausta.



Henkilökunta sairastaa, käyttää ansaittuja lomiaan, juoksee palavereissa, koulutuksissa ja auttamassa muita ryhmiä. Päivän kulku on yhtä palapeliä.



Tyypillistä on, että aamuisin tehdään päivän selviämissuunnitelma. Yksi juoksee ryhmästä toiseen suunnittelemassa, kuka auttaa ketäkin missäkin, jotta päivä saadaan putkeen. Syliä ja lohdutusta ei yksinkertaisesti riitä kaikille lapsille.



Puhutaan hienosti omahoitajuudesta. Lukuisten muutos­tekijöiden takia se ei kuitenkaan toimi. Vasta sitten, kun pystymme vastaamaan näihin pienten lasten perustarpeisiin, voidaan puhua varhaiskasvatuksen hyödyllisyydestä päiväkotiryhmässä.



Olen työskennellyt pienten lasten ryhmässä yli kymmenen vuotta. En usko enää jaksavani, vaikka juuri alle kolmevuotiaiden kanssa työskentely on äärettömän antoisaa. On hurmaavaa seurata ikävaihetta, jolloin ihmismielessä kehittyvät lähes kaikki tärkeimmät vaiheet, joiden päälle lapsen tulevaisuus rakentuu.



Ainoa ratkaisu ovat pienemmät ryhmät, sijaisten parempi saatavuus sekä riittävä, koulutettu henkilökunta.



Päiväkodin henkilökunta on liian kilttiä porukkaa. Moni kokee riittämättömyyden tunnetta ja pitää sitä omana syynään.



Väsynyt lastentarhanopettaja