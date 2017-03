Mielipide

Viime päivinä olen vältellyt Rautatientoria Helsingissä ihan huomaamattani. Ateneumin päädyssä oleva turvapaikanhakijoiden mielenosoitus saa minut tuntemaan itseni voimattomaksi ja kiusaantuneeksi. Mitä minä voin tehdä, tavallinen ihminen? Mitä mieltä minun kuuluisi olla?



Kansallisteatterin edessä majaileva Suomi ensin -mielenosoitus saa minut pelokkaaksi. Enkä pelkää teltassaan seisovia ihmisiä, vaan väkivaltaista keskustelua, jota ryhmä ja sen kannattajat käyvät.



Olen vasta nuori aikuinen – tulevaisuuteen uskova idealisti. Olen saanut rauhassa etsiä omaa tapaani rakentaa kotimaatani entistä paremmaksi paikaksi elää. Olen kasvanut uskomaan, että Suomi on maa, jossa toisen ihmisen kuoleman toivominen ei ole koskaan hyväksyttävää.



Rautatientorilla todellisuus iskee vasten kasvoja ja murentaa uskoani.



Uutinen turvapaikanhakijan yrityksestä hirttäytyä puuhun oli surullinen, mutta pelkoni nousi vasta, kun luin maahanmuuttokriittisen ryhmän kommentteja tapauksesta. Siellä on tekstiä, jossa toivotaan toisen ihmisen hakkaamista, raiskaamista ja kuolemaa.



Mikään ongelma ei ratkea sillä, että fantasioidaan samanmielisten kesken väkivallasta. Tämä on jäänyt maahanmuuttokeskustelussa täysin huomiotta. Paljon puhutut ”tolkun ihmiset” ovat hiljaa, ja järkevä, rakentava keskustelu on huomaamattamme muuttunut ihmisoikeuksia halventavaksi huuteluksi.



Ihmiset kokeilevat rajojaan uhmaiän jälkeenkin, ja valtion tehtävänä on näyttää, mikä on sallittua ja mikä ei – asettaa rajat, joiden puitteissa jokainen voi ajatella, olla ja tehdä mitä itse parhaaksi näkee. Pelkään, että nämä rajat hämärtyvät ja elämmekin maassa, jossa on ihan okei ehdottaa ”joukkohirttäytymispaikkaa maahanmuuttajille” niin, ettei asia ole suuri uutinen.



Ihmisyyden ja Suomen turvallisuuden puolesta toivon koko sydämestäni, että ne, joilla on valtaa tuomita tällainen keskustelu, käyttävät valtaansa ennen kuin on myöhäistä.



