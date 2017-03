Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen lähtöisin köyhästä ja väkivaltaisesta alkoholistiperheestä. Me lapset opimme häpeämään olojamme, eikä meille kerääntynyt sosiaalista pääomaa, luottamusta ja verkostoitumistaitoja, joita menestyviltä ihmisiltä vaaditaan nykyään.



Kuvittelin koulutuksen tuovan parempia elinoloja ja pääsinkin yliopistoon valmistuen sieltä hyvin arvosanoin. Minulla on myös opistotasoinen tutkinto. Kielitaitoni on monipuolinen – osaan viittä eri kieltä.



Työnantajani taloudellisten ongelmien vuoksi jäin kuitenkin työttömäksi vuosia sitten. Haen joka päivä töitä eri paikoista pääsemättä edes haastatteluun. Olen ilmeisesti työnantajien mielestä liian vanha ja ollut työttömänä liian kauan, eikä minulla ole tärkeitä suhteita ja verkostoja, joita kautta työt usein nykyään menevät.



Mikä pahinta: olen ylikoulutettu. Hain asiantuntijan paikkaa valtion virastosta, mutta en päässyt edes haastatteluun. Paikan sai pelkkä ylioppilas. Toiseen valtion virastoon puolestaan haettiin toimistosihteereitä. Koulutukseksi toivottiin esimerkiksi merkonomin tai tradenomin tutkintoa. Paikat saivat muun muassa pelkkä ylioppilas sekä catering-alan perustutkinnon ja hiusmuotoilun perus­tutkinnon suorittaneet hakijat. Eikö val­tion virkoihin tulisi valita pätevin hakija?



Ratkaisuna työttömyyteen esitetään kouluttautumista. Asia on päinvastoin: ei kannata kouluttautua ainakaan yliopistossa. Merkonomit ja tradenomit ovat halutumpia – tai pelkät ylioppilaat. Kun työpaikkailmoituksissa lukee tehtävän soveltuvan esimerkiksi merkonomille, se tarkoittaa, että vaikka olisi merkonomin koulutus, ei ole sopiva työhön, jos on tämän ohella ­yliopistotutkinto.



Lisäkoulutus heikentää asemaa työnhakijana, vaikka muuten olisi samat taidot. Työn­hakijan pitäisikin ilmeisesti salata valmistuneensa yliopistosta. Johtajatason paikkoja en saa, koska minulla ei ole tarvittavaa työkokemusta.



Luen päivittäin lehdistä, kuinka työttömät ovat työhaluttomia ja kannustinloukuissa. Jokaiseen hakemaani työpaikkaan on ollut satoja, jopa tuhansia muita hakijoita. Kun on näin paljon kilpailua työpaikoista, työllistyminen ei varmasti ole työhaluttomuudesta kiinni.



Julkisuudessa puhutaan lisäksi jatkuvasti syrjinnästä – mutta vain ikäsyrjinnästä. Koulutettujen tai työttömien syrjinnästä sen sijaan vaietaan. Nuorten työllistymistä tuetaan monin ­tavoin, mikä on tietenkin hyvä asia. Meidät jo hieman vanhemmat työttömät on kuitenkin ­täysin unohdettu.



Työhaluinen, koulutettu pitkäaikaistyötön