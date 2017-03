Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen yli 40-vuotias, kor­keasti koulutettu neljän lapsen äiti ja yksinhuoltaja. Minulla on vakituinen työ, ja avioliittoni aikana kuuluin niin sanottuihin hyväosaisiin – toki omalla opiskelulla ja työllä aikaansaaduin keinoin.



Eron jälkeen en voi enää valita kotiani, sillä yksin tienaavana olen automaattisesti ”köyhien” joukossa. Asun Tampereella lähiössä ja maksan vuokraa 1 400 euroa kolmiosta. Haluaisin asua niin, että tuntisin tulevani kotiin ja että meillä olisi tilaa. Nyt en siihen pysty, vaan joudun valitsemaan sen, mitä tarjolla on. Omaa asuntoa en voi ostaa, sillä ison perheen tarpeet ja yhden aikuisen tulot eivät kohtaa pankkitiskillä lainaa hakiessa – isot asunnot ovat niin kalliita.



En haluaisi olla pakotettu uuteen liittoon vain siksi, että meillä olisi oma koti. Enkä haluaisi enää maksaa tuollaista vuokraa, vaan haluaisin lyhentää omaa asuntoa. Tosin asumistuki omilta osin houkuttelee minua jäämään kokonaan kotiin vakituisesta työstäni tässä elämäntilanteessa – silloin saisin enemmän muutakin tukea. Onko syrjäytyminen ainoa vaihtoehto? Miksi työssä käymisestä ei palkita?



Vai voisiko sittenkin olla toisin? Voisiko joku kehittää uuden asumismuodon kaltaisilleni? Voisiko joku sijoittaa isomman asunnon ostoon puolet, jolloin tällaisilla yh-äideillä tai muilla yksin jääneillä olisi mahdollisuus niin sanottuun unelmakotiin. Asunto olisi osaksi oma ja tilaa olisi tarpeeksi. Pystyisin myös itse vaikuttamaan asunnon sijaintiin ja omannäköisyyteen, niin kuin kuka tahansa muu asunnonostaja.



Nyt minun pitää valita kapeista raameista. Esimerkiksi asumisoikeusasuntojen valikoima on hyvin heikko. Ja osaomistusmalli on sellaisenaan aikansa elänyt.



Sijoittaja saisi myös sijoitusasuntoonsa unelma-asukkaan. Ihmisen, joka taatusti kohtelee asuntoa kuin omaansa ja hoitaa kustannukset.



Mitä etua tästä olisi sijoittajalle – niin että kyseessä olisi muukin kuin laupea kädenojennus? Sen saisi joku viisaampi keksiä. Sillä välin tätä vahingoittavaa ja valheellista köyhyysloukkua kannattaisi jonkun todella miettiä. Jo siksikin, että yksinhuoltajuus on edelleen leimaava tekijä. Asuntomarkkinoilla heikon ostajan asemassa oleminen ylläpitää omalta osaltaan sitä statusta, joka yh-perheillä on. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että todella pahoinvoivatkin, korjauskelvottomat liitot pysyvät kasassa. Eivät suinkaan aina lasten vuoksi, kuten väitetään, vaan siksi, että erotessa totuttu taloudellinen asema romahtaa. Häpeän aika on ohi, ja mahdollisuuksia on syytä tasata.



Yksinhuoltaja