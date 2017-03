Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime päivinä on kerrottu omaishoitajien hoitopalkkioiden muuttuneista kriteereistä. Joiltakin omaishoitajilta tuki on pienentynyt tai loppunut kokonaan.



Tuen heikennykset ovat koskeneet lähinnä kotona asuvia vammaisia ihmisiä, jotka käyvät päivisin koulussa tai toiminta- ja työkeskuksissa. Tämä asia ei vähennä kotona tehtävän hoidon tarvetta. Kysymys on usein vammaisen henkilön kuntoutustoiminnasta, jonka tarkoitus on auttaa ja tukea jokaisen yksilöllisiä kykyjä.



Nyt muuttuneissa kriteereissä on huomioitu erityisesti vanhuksia hoitavia omaishoitajia. He tekevät arvokasta työtä, usein itsekin jo sairastavina. Se ei kuitenkaan vähennä vammaisten henkilöiden hoidon tarvetta ja tärkeyttä.



Molemmat tuovat mittavat säästöt kunnalle, puhumattakaan asumispalveluista. Missä asuminen järjestettäisiin, jos nyt kotona hoidetut vanhukset, vammaiset ja sairaat tarvitsisivatkin äkkiä asumispalveluja?



Omaishoidontukeen budjetoiduilla lisärahoilla on tarkoitus lisätä omaishoitajan vapaapäiviä, mutta samalla osalla hoitotuki pienenee. Osa hoitajista ei kuitenkaan käytä lainkaan laissa määriteltyjä vapaapäiviään.



Omaishoitajien työ on vaativaa ja kuormittavaa, vaikka hoidettava läheinen onkin rakas. Oma autistinen poikani on 23-vuotias ja asuu kotona. Hän käy päivisin toimintakeskuksessa, mutta illat ja viikonloput hoidamme häntä täystyöllistettyinä. Arkemme on jatkuvaa silmälläpitoa ja auttamista kaikissa toimissa. Hän ei puhu vaan kommunikoi rajallisesti kuvakansiollaan. Hänellä on pakkotoimintoja, esimerkiksi pään hakkaamista esineisiin, ihon repimistä ja karkailua. Pitkänä ja rotevana häntä on vaikea hallita ulkoilutilanteissa, joissa hän saattaa äkkiä vaarallisesti rynnätä esimerkiksi kadulle. Ovet pidetään takalukossa, ettei hän pääse ulos.



Lääkärissä käynnit ovat mahdottomia – puhumattakaan verikokeista. Hampaat hoidetaan nukutuksessa.



Olemme ajoittain todella uupuneita. Omaishoitajan vapaapäivinä poikamme on kaupungin ryhmäkodissa hoidossa, joten saamme levähtää silloin.



Omaishoidontuen uudet kriteerit on tuotava poliittiseen päätöksentekoon. Vaalit lähenevät. Omaishoitajat, olkaa tarkkoina!



Omaishoitaja