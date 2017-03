Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mielipidesivuilla on keskusteltu alkoholismista aivan aiheesta. On puhuttu myös perheiden ja läheisten tuskasta, häpeästä ja kärsimyksestä.



Asia on kuitenkin niin, ettei alkoholistia paranneta pakkohoidolla. Alkoholismi on parantumaton ja etenevä sairaus, johon ei ole muuta lääkettä kuin täydellinen raittius.



Se, haluaako alkoholisti lopettaa juomisen, on kiinni hänestä itsestään. Vain hän itse voi auttaa itseään. Tietenkin hän voi saada apua ja tukea läheisiltään ja erilaisista tukiryhmistä.



Alkoholistin voisi viedä pakkohoitoon, jossa häneen pumpattaisiin rauhoittavia lääkkeitä. Mutta kun alkoholisti pääsee pakkohoidosta pois, juomisen kierre alkaa uudelleen, ellei alkoholisti itse tajua kääntää elämänsä suuntaa. Onhan esimerkiksi nähty se, mitä viikon katkaisuhoidon jälkeen tapahtuu: ulos astelee hyvään kuntoon päässyt ihminen, joka jaksaa juoda moninkertaisesti enemmän kuin ennen katkaisuhoitoa.



Viinanmyynnin täyskieltokaan ei estä juomista. Alkoholisti hommaa juomansa vaikka mistä ja maksaa siitä vaikka mitä. On ihan sama, onko perheellä ruokaa vai ei.



Raitistunut alkoholisti