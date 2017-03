Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vuoden 2015 alusta Ruotsissa tuli voimaan laki valinnanvapaudesta terveydenhuollossa. Asiakas voi valita palveluntuottajan hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Valinnanvapaus eli yksityiset terveyspalvelut ovat tuottaneet valtavia ongelmia Ruotsissa. Siitä huolimatta Suomi on avaamassa väyliä sote-palveluiden yksityistämiselle.



Hyvinvointipalvelut , jotka kohdennetaan tarpeen perusteella, ovat pohjoismaisten yhteiskuntien peruspilareita. Kun palvelut rahoitetaan yhteisesti ja jaetaan tarpeiden mukaan, se luo yhteenkuuluvuudentunnetta, tasa-arvoa ja turvallisuutta. Markkinoiden logiikka on toinen: yritykset tuottavat palveluita, joissa ne ansaitsevat eniten. Ruotsissa se on johtanut terveydenhuollon ylitarjontaan hyvin toimeentulevilla ja terveimmillä asuinalueilla.



Valtiontalouden tarkastusvirasto (Riksrevisionen) on selvittänyt, että hoidon saatavuus on heikentynyt monissa lähiöissä ja maaseudulla. Valinnanvapaus on myös tuottanut eriarvoisuutta monisairaiden ja hyvinvoivien ihmisten välille.



Markkinaehtoiset palvelut ovat edellyttäneet huomattavaa sääntelyä ja valvontaa ja näin lisänneet byrokratiaa koko terveydenhuollossa. Valvonnasta huolimatta yksityistetty hoiva on johtanut useisiin skandaaleihin Ruotsissa.



Tukholmassa on paha pula synnytyspaikoista. Silti synnytyslaitos Sophia lakkautti toimintansa, kun se ei tehnyt tarpeeksi voittoa. Päätös vaikutti raskaana oleviin naisiin välittömästi.



Smoolannissa hoitokeskus lopetti toimintansa, ja potilaille ilmoitettiin Facebookissa, ettei heidän hoitoa enää voida toteuttaa.



Kun yritykset jättävät potilaansa hoitamatta julkinen sektori joutuu lyhyellä varoitusajalla ottamaan vastuun heistä. Silloin resurssit, jotka olisi voitu käyttää parempaan hoitoon, ovat jo valuneet yksityisiin voittoihin.



Terveysfirmojen omistajina on usein riskisijoittajia, jotka välttelevät veronmaksua, vaikka ne saavat voittonsa verovaroista. Terveyspalveluiden markkinat toimivat huonosti, ja yhtiöiden voitot ovat lähes taattuja. Kun voittojen määrää säädellään kustannusten leikkauksilla, hoivan laatua ei voida turvata.



Järjestelmän maksajiksi joutuvat sairaat ja vanhukset, joiden hoivasta tingitään. Ruotsissa malli on epäsuosittu, ja rajoittamaton voitontavoittelu terveyspalveluissa on kohtuutonta jopa oikeistopuolueiden äänestäjien enemmistön mielestä.



Ruotsin hallitus ja sen tukipuolue Vänsterpartiet työskentelevät rajoittaakseen voitontavoittelua hyvinvointipalveluissa. Oikeus valita oma terveydenhuollon hoitohenkilöstö tulee säilyttää, mutta yritysten valinnanvapaus hoidon ohjaamisessa pitää saada loppumaan.



Tästä Suomen kannattaisi oppia. Suosittelenkin pääministeri Juha Sipilälle (kesk), valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok) ja ulkoministeri Timo Soinille (ps), että he matkustaisivat tänne naapuriin perehtymään valinnanvapauden seurauksiin.



Jonas Sjöstedt



puheenjohtaja, Vänsterpartiet