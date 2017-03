Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyi hiljattain, ja moni nuori pohtii parhaillaan, mitä haluaisi ensi syksynä tehdä ja missä. Usein myös ystävät ja sukulaiset ovat utaliaita kuulemaan nuorten suunnitelmista.



Valtaosa haluaa varmasti vain aidosti tietää, mitä nuorten mielessä liikkuu tulevaisuuden suhteen, mutta olen kuullut myös muunlaisista keskusteluista. Useampi tuttavani on kertonut viime viikkojen aikana heidän perheensä tai ystäviensä reagoineen heidän opiskelu-unelmiinsa seuraavalla kysymyksellä: ”Miten sinä muka sinne pääsisit?” Kyselijät ovat perustelleet epäilyjään sillä, ettei nuori ole riittävän lahjakas, rohkea tai muuten vain kyvykäs.



Nämä kommentit hämmentävät minua joka kerta yhtä paljon. Tekisi mieli raivota ja samalla itkeä. Suomi on maa, jossa pessimistit eivät pety eivätkä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Nämä kansanviisaudet ovat suojelleet monia sukupolvia turhalta haihattelulta ja unelmien toteutumiselta.



Oma asenne on jokaisen oma asia, mutta en voi käsittää, miten ihminen voi oikeuttaa itselleen toisen lannistamisen. Hakulomakkeita täyttävillä nuorilla on aivan varmasti riittävästi painiskeltavaa pääsykoekirjojen ja sisäänpääsyvaatimusten parissa.



Itse innostun usein ja aina täysillä. Perheeni ja ystäväni saavat lähes viikoittain kuulla uusista suunnitelmistani, joista olen joka kerta täysin vakuuttunut. Haluan kiittää heitä siitä, etteivät he koskaan muista mainita menneistä epäonnistumisistani tai muuten vain unohtuneista suunnitelmistani. Olen onnistunut usein, mutta pettynyt vielä useammin. Se sattuu, mutta ei estä minua yrittämästä uudelleen.



Uskon, että ihmisten pitäisi ylipäätään paeta pettymyksiä vähemmän ja uskaltaa unelmoida enemmän. Tahdon vedota teihin, tulevaisuuden suuntaa etsivien nuorten läheisiin: tukekaa ja kannustakaa heitä. Älkää aiheuttako nuorelle pettymystä etukäteen varmuuden vuoksi. Olkaa läsnä silloin, kun pettymys on oikeasti tapahtunut, ja iloitkaa aidosti, kun pettymystä ei pessimismistä huolimatta tulekaan.



Anniina Tourunen



toimittaja, Tukholma, Ruotsi