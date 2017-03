Mielipide

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sote-uudistuksesta tulisi Juha Sipilän (kesk) hallituksen esitysten toteutuessa Suomen historian suurin liikkeenluovutusprosessi. Kuntien sote-henkilöstön siirtäminen maakuntiin koskisi yli 200 000 työntekijää. Maakunnat kuitenkin joutuisivat pikaisesti yhtiöittämään kaiken toiminnan, joka avattaisiin markkinakilpailulle. Sitä seuraisi kiireinen, näiden yh­tiöiden tarvitsemien tuki­palvelujen yhtiöittäminen, joka koskisi esimerkiksi laboratorioita, kuvantamista (röntgen- ja magneettikuvaus) sekä ruoka- ja muuta huoltotoimintaa.



Sote-uudistus merkitsee myös suurta mullistusta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunnalle. Nykyisin kuntien ulkoistamia ja kilpailuttamia yksityisiä ostopalveluja koskevat sopimukset siirtyvät maakunnan neuvoteltaviksi ja kilpailuttamiksi. Yhden tai muu­taman työntekijän yrityksille muutos on verrattavissa kunnan työntekijöiden aseman muutokseen.



Isot yksityiset ketjut varmaankin jatkavat, mutta niidenkin asema voi muuttua nopeasti. Osia voidaan myydä tai ulkoistaa, uusia pieniä yksityisiä voidaan ostaa ja fuusioida. Muutoksia on luvassa myös muihin kuin kuntien rahoittamiin yksityisiin palveluihin, työterveydenhuoltoon sekä ­sairausvakuutuskorvauksia nykyään saaviin yksityisen terveydenhuollon toimintoihin.



Sote-esityksen markkinakilpailua korostava linja lisäisi paitsi yritysten kasvun mahdollisuuksia myös konkurssien ­riskejä, painetta kilpailla työ­ehtoja kiristämällä, vuokra- ja pakkoyrittäjyystyöllä, koulutusvaatimuksia alentamalla ja muilla työelämän turvaa uhkaavilla tavoilla.



Tällaisten seuraamusten estäminen ei ole ollut esillä Sipilän hallituksen sote-valmistelussa. Yhteensä muutosten heiteltävänä olisi noin 300 000 työntekijää ja tuhansia yrittäjäammattilaisia.



Sosiaali- ja terveydenhuollon ydin on näiden ammattilaisten ja palveluja tarvitsevien asukkaiden kohtaaminen, vuorovaikutus ja palvelutapahtumat.



Keskeisiä palvelun laadun osia ja edellytyksiä ovat hoito- ja palvelusuhteen jatkuvuus, ammattilaisen ja asiakkaan mahdollisuus oppia tuntemaan toisensa ja keskinäinen luottamus.



Organisaatiomuutokset, henkilökunnan suuri vaihtuvuus ­ja työntekijöiden aseman epävarmuus aiheutuvat stressiä, joka on vakava uhka asiakaspalvelujen laadulle. Eikä työntekijöiden hyvinvoinnin sivuuttaminen muutoksen uhossa ainakaan vähennä sitä uhkaa.



Palvelujen laadun takaamisen ja 300 000 ammattilaisen työn ja hyvinvoinnin kannalta olisi ehdottomasti edullista jaksottaa muutos pidemmälle ajalle. Sote-vastuun siirtäminen maakunnille ja rahoitusvastuun siirtäminen valtion ja maakuntien ”leveämmille hartioille” voitaisiin tehdä hyvin valmisteltuina ensin. Siinäkin olisi riittävästi liikkeenluovutusta ja yt-prosesseja moneksi vuodeksi.



Kun tämä muutos olisi selkeytynyt, voitaisiin ottaa uudelleen harkintaan ”valinnanvapaudeksi” kutsutun yksityistämisen hyödyt ja haitat ja siitä seuraavat uudet liikkeenluovutukset ja yt-prosessit.



Juhani Lehto



professori, Hämeenlinna