Oletko sinä katsonut leipäjonossa seisovaa ihmistä silmiin? Oletko nähnyt hänen silmistään, että jonossa seisominen olisi mielekästä? Tai oletko kysynyt häneltä itseltään, miten mielekkäänä hän elämänsä kokee?



Oletko kenties itse seissyt leipäjonossa, vailla varallisuutta ja toivoa?



Leipäjonossa olen unelmoinut kirsikkakakuista – kunnes tajusin, että haaveilen mielekkäämmästä tulevaisuudesta.



Tiedätkö miltä tuntuu, kun köyhä huomaa, että hänellä ei ole varaa edes unelmointiin? Köyhällä ei ole varaa unelmointiin, sillä yhteiskunnassa olevat asenteet ja rakenteet lyövät häntä kipeästi monin tavoin.



Unelmat ovat köyhälle kuin lyömisen jälkeiset mustelmat. ”Siitäs sait, kun et ollut yhteiskunnan arvoinen”, pilkkaavat yhteiskunnan asenteet ivaten.



Leipäjonoissa ovat yliedustettuina kaltaiseni köyhät naiset, jotka haaveilevat kirsikkakakuista ja jotka ovat menettäneet toivonsa mielekkääseen tulevaisuuteen.



Köyhälle unelmat ovat kuin kirsikkakakku. Jotain kaunista, jota ei voi itse saada, mutta jonka näkee vitriinissä lasin takana. Jotain, johon vain varakkailla on oikeus.



Minä uskallan vielä unelmoida, mutta en tiedä kauanko jaksan, sillä mustelmat tekevät kipeää.



Omassa unelmissani minä seison kirsikkapuun alla ja olen päässyt mielekkäämpään tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, jossa me leipäjonoissa seisovat ihmiset olemme löytäneet oman, mielekkään paikkamme.



Työtön unelmoija