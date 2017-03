Mielipide

Oppimista yritetään siirtää aina vain enemmän ja enemmän tietokoneiden ja tablettien välityksellä tapahtuvaksi. Syynä saattaa olla halu kehittää koulujärjestelmää tai innoittaa oppilaita opiskelemaan käyttäen kuvaruutua houkutteena. Nyt jopa joitakin oppikirjoja on alettu korvata tableteilla.



Onko otettu huomioon, että kuvaruudun tuominen opiskeluun ei ole pelkästään hyvä idea? Lapset oppivat paremmin kirjojen kuin tietokoneiden kautta. Tietokoneella tai tabletilla opiskellessa oppilaan huomio herpaantuu paljon helpommin opiskeltavasta asiasta – onhan netti sentään täynnä kaikenlaista paljon kiinnostavampaa tekemistä ja houkutteita.



On myös todella typerää, että nuoria varoitetaan jatkuvasti liiasta kuvaruudun käytöstä, mutta samaan aikaan koulussa nuorille tyrkytetään lisää kuvaruudun tuijottelua. Eikö terveysvaikutuksia oteta huomioon? Kärsin todella pahasta migreenistä, joten kuvaruudun äärellä opiskelu saattaa olla minulle yhtä tuskaa. Myös läksyt ovat usein tietokoneella tehtäviä, mikä johtaa monesti siihen, etten melkein pysty tekemään niitä päänsärkykohtauksieni takia.



Lisäksi läksyihin käytettävät nettisivustot ovat yleensä epäselviä, joten niiden kanssa painiessa menee useimmiten vain hermot. Useimmissa tapauksissa olisi huomattavasti helpompaa ja mukavampaa tehdä läksyt perinteisesti paperille.



Yksi seikka, jota olen myös miettinyt, on raha. Voin vain kuvitella, kuinka paljon on mennyt rahaa kaikkien niiden tablettien, tietoneiden ja läppäreiden hankkimiseen. Mielestäni esimerkiksi tabletit ovat kerta kaikkiaan täysin turhia. Ja miksi tarvitaan erikseen tietokoneluokat, tabletit ja jopa kahdet tai kolmet erilaiset läppärivalikoimat? Laitteiden määrä on huomattavasti tarvittavaa suurempi.



Rahat olisi voitu käyttää mieluummin muun muassa koulujen uusimiseen, homeongelmista kärsivien koulujen remontoimiseen tai välituntitilojen ja kouluympäristön parantamiseen.



Tiedonhaku on toki kätevää opiskelussa. Kuitenkin ainoa oppiaine, jossa todella pidän tietokoneita tarpeellisina, on äidinkieli: aineiden kirjoittaminen on paljon kätevämpää tietokoneella kuin käsin.



Inkeri Jussila



kahdeksasluokkalainen



Vantaa