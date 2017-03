Mielipide

Syntyvyys

Muutimme

Tuloihin

on Suomessa samalla tasolla kuin nälkävuosina. Syy tähän ei ole pidentyneessä nuoruudessa tai kumppanin löytämisen vaikeudessa vaan siinä, että lapsen saaminen on varma tie köyhyyteen. Nuoret lapsiperheet ovat ahdingossa. Kerron esimerkin perheestä, jonka tunnen hyvin, nimittäin omastani.Olen opiskelija, äiti ja vaimo, ja tuloni kuukaudessa ovat nolla euroa. Vitsailen, että mieheni on yhden lapsen ja yhden aikuisen yksinhuoltaja. Hän elättää koko perhettämme palkallaan, joka nettona jää runsaasti alle 2 000 euroon kuussa.Meillä on yksi lapsi. Keikumme toimeentulotuen rajoilla. Tukiverkot ovat olemattomat. Emme ole oikeutettuja yksinhuoltajille tai vähävaraisille lapsiperheille suunnattuihin avustuksiin tai palveluihin.mieheni valmistuttua määräaikaisen työn perässä vieraalle paikkakunnalle. Mummolat, ystävät ja muu tukiverkosto jäivät taakse, mutta halu päästä kiinni työelämään voitti, vaikka palkka ei olekaan juuri toimeentulotukea suurempi.Työelämässä vaaditaan joustoja, se on selvä se. Moni lapsiperhe on samassa tilanteessa. Kuntien kannattaisi tukea nuoria perheitä esimerkiksi järjestöjen kautta ja lisäämällä lapsiperheiden kotipalvelua. Lasten saamista opiskeluaikana kannattaisi tukea rahallisesti, sillä perheen ja opiskelun yhteen­sovittaminen on paljon helpompaa kuin lasten saaminen ja työuran aloittaminen yhtä ­aikaa. Lisäksi paras ikä saada lapsia osuu juuri opiskelu­aikaan.perustuvat vanhempainpäivärahat käyvät nyky­tilanteessa kalliiksi, kun lapsia kannustetaan saamaan vasta vakituisen työn osuttua koh­dalle.Opintotuen tulisi olla joustavampi perheellisille: esimerkiksi lisätukiaikaa tulisi saada helpommin. Opintorahaan tulisi ­lisätä reilu lapsikorotus, sillä pienen lapsen vanhemman on vaikeampaa rahoittaa opiske­luaan osa-aikatyöllä.Mieheni maksaa palkastaan saman verran veroja ja maksuja kuin sinkkuna asuva työkaveri, vaikka mieheni elättää samalla palkalla itsensä lisäksi kahta ­ihmistä. Perheverotus tasaisi vastuuta yhteiskunnassa.Myös perustulo perheille, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia, turvaisi lapsiperheiden toimeentuloa. Se kannustaisi joustavaan hoitovastuun jakoon vanhempien välillä sekä joustaviin työllistymisratkaisuihin.