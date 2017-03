Mielipide

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on käyty keskustelua siitä, pitäisikö yliopistojen tarjota opetusta pelkästään kotimaisilla kielillä. Kansainvälisessä maailmassa on täysin perusteltua tarjota osa kursseista ja tutkinnoista englannin kielellä: se tarjoaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden oppia englantia ja toisaalta houkuttelee meille kansainvälisiä opiskelijoita.



Olisi täysin epärealistista ajatella, että ulkomaalaiset hakeutuisivat suomenkielisiin maisteriohjelmiin. Kuitenkin kansainvälisillä opiskelijoilla on vaikeuksia työllistyä Suomessa opintojensa jälkeen. Näin menetämme koulutettua työvoimaa ja verotuloja.



Yksi ongelma on, etteivät ulkomaalaiset opi opintojensa aikana useinkaan suomea niin hyvin kuin työelämässämme edellytetään.



Esimerkiksi Britanniassa on tavallista, että maisterintutkinnon suorittaneet kansainväliset opiskelijat jäävät vähintään pariksi vuodeksi opiskelumaahansa töihin. Jos he löytävät samalla puolison, he saattavat jäädä loppuiäkseen. Englanninkielisillä mailla on tässä suhteessa selkeä kilpailuetu.



Meidänkin pitäisi ehkä Suomessa joustaa kotimaisten kielten vaatimuksesta tietyissä työtehtävissä, mutta asenteita ei muuteta hetkessä. Nyt luku­kausimaksujen aikakautena voisimme kuitenkin tarjota uuden kannustimen kotimaisten kielten opiskeluun: lukukausimaksusta voisi antaa huomattavan alennuksen, jos saavuttaa kotimaisessa kielessä hyvät taidot opintojen aikana tai pian opintojen päättymisen jälkeen.



Vaatimustaso voisi olla sama kuin Suomen kansalaisuutta haettaessa.



Alennuksen pitäisi luultavasti olla tuhansia euroja, jotta se todella kannustaisi näkemään vaivaa kielen opetteluun. Jos valtio korvaisi tämän alennuksen yliopistoille, se voisi saada sijoituksensa takaisin moninkertaisesti verotuloina.



Visa Kurki



väitöskirjatutkija (oikeustiede)



Cambridgen yliopisto