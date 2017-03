Mielipide

Heräsin kello 3.14 muutaman tunnin yöunien jälkeen. Parivuotiaamme hampaita kai särki, tai kenties eroahdistus tai painajaiset vaivasivat. Tällä hetkellä vain äiti kelpaa rauhoittelijaksi.



Meillä nukutaan jo kolmatta vuotta katkonaisesti ja vähän, koska meillä – kuten tuhansilla muillakin vanhemmilla – on huonouninen lapsi. Omaksi ja työnantajani onneksi en kuitenkaan joutunut aamulla lähtemään ajattelu- ja keskittymiskykyä vaativaan työhöni – olen erittäin tarpeellisella hoitovapaalla.



Olen huojentunut myös siitä, että voin jäädä kotiin hoitamaan pientä poikaamme vielä kolmanneksi vuodeksi. Näillä yöunilla minusta olisi töissä lähinnä haittaa. Tulevaisuudessa tällaista mahdollisuutta ei kenties enää ole, koska perhevapaisiin on esitetty muutoksia, ja useimmissa esityksistä hoitovapaa lyhenisi merkittävästi.



Nämä esitykset eivät ota lainkaan huomioon suuria eroja lasten luonteissa, tarpeissa ja kehityksessä eivätkä sitä, miksi perhevapaita ylipäätään tarvitaan. Myös perheiden erilaiset, muuttuvat tilanteet on joissakin malleissa unohdettu kokonaan.



Pitkän hoitovapaan eduista on myös puhuttu hämmästyttävän vähän, vaikka se on yhteiskunnan kannalta edullisin tapa hoitaa pienet lapset. On paljon halvempaa maksaa kotihoidon tukea vanhemmille kuin mahdollisesti moninkertaisia työttömyysetuuksia työhaluisille sijaisille sekä lisäksi rahoittaa kallista päiväkotihoitoa. Rahaa säästyy, ja kaikki osapuolet saavat tehdä sitä, minkä sillä hetkellä kokevat mielekkääksi.



Tilanne olisi toinen, jos kaikille riittäisi töitä, mutta näin ei ole eikä tule olemaan. On myös huomionarvoista, että päiväkodeissa hoidettavat pienet lapset sairastelevat todella paljon – alle kaksivuotiaat keskimäärin sata päivää vuodessa –, eikä tämäkään tapahdu kustannuksitta. Työvoiman (lue: työttömien) lisääminen hoitovapaata lyhentämällä hyödyttäisi ainoastaan yrityksiä, joille tilanne mahdollistaisi palkkojen halpuuttamisen erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Siksi hoitovapaan lyhennyksen perusteleminen työelämän tasa-arvolla on harhaanjohtavaa.



Hoitovapaan lyhentäminen saattaisi myös syrjäyttää naisia työelämästä nykytilannetta pysyvämmin: monilla vanhemmilla on halu tai muu syy hoitaa lastaan kotona tämän ensimmäiset elinvuodet. Osa vanhemmista – palkkauksellisista syistä todennäköisemmin naisista – saattaisi näin ollen joutua irtisanoutumaan työstään, jos kolmen vuoden kotihoitoa ei muuten olisi enää mahdollista järjestää.



Toivon, että päättäjämme ajaisivat tässä asiassa yritysten halujen sijaan yhteiskunnan kokonaisetua säilyttämällä mahdollisuuden nykyisen mittaiseen hoitovapaaseen. Syntyvyys on laskussa, ja voimme olla varmoja siitä, että perheiden elämää vaikeuttamalla suunta ei muutu. On koko yhteiskunnan etu, että lapsiperheistä pidetään hyvä huoli ja myös työssä käyvät uskaltavat edelleen lisääntyä.



Tavallisen väsynyt äiti