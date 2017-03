Mielipide

Ylitämme liki päivittäin Tukholmankadun Helsingissä, ja monesti ylitys tapahtuu Meilahden sairaalan raitiovaunupysäkin kohdalla olevia suojateitä pitkin. Mukanani liikkuu kaksi- ja kolmevuotiaat lapset.



Mainittu ylityskohta on hengenvaarallinen, koska autoilijoilta näyttää valtaosin puuttuvan tieto suojatien eteen pysähtymistä koskevasta säännöstä. Vai onko sittenkin kyse piittaamattomuudesta muiden hengestä? Jos suojatien eteen on pysähtynyt tai pysähtymässä toinen ajoneuvo, viereistä kaistaa ajavan ajoneuvon kuljettaja on myös aina velvollinen pysähtymään suojatien eteen. Tätä sääntöä rikotaan päivittäin kyseisessä ylityskohdassa räikeästi.



Olen monesti ajatellut, että ilman omaa vuosien ajokokemusta olisin jo päässyt hengestäni. Havaitsen jo sivusilmällä, jos pysähtynyt kuljettaja näyttää hieman huolestuneelta ja vilkaisee sivu- tai taustapeiliä. Samoin lähestyvän ajoneuvon nopeudesta voi päätellä pysähtymättömyyden hyvinkin nopeasti.



Itse olen joskus joutunut ratkaisemaan tämän ongelman niin, että en missään nimessä ole pysähtynyt ajosuuntaan nähden kaksikaistaisen tien suojatien eteen antaakseni jalankulkijoille tilaa, mikäli minulla on ollut pienikin aavistus siitä, että viereisen kaistan ajoneuvo porhaltaa ohitse pysähtymättä. Yleensä tämän pystyy jossain määrin päättelemään toisen ajoneuvon nopeudesta ja muusta liikennekäyttäytymisestä ennen suojatiekohtaa.



Kävelijänä olen usein puinut nyrkkiä kuljettajille, jotka ajavat pysähtymättä suojatien yli. Hiljattain kävi niin, että eräs auto pysähtyi mutta vasta suojatien jälkeen ja vasta nähtyään nyrkinpuimiseni. Hän avasi ikkunan ja huusi minulle, että haluanko hänen ajavan päälleni. Toisen kerran vastaavalla tavalla pysähtyi taksiautoilija, joka huusi, että helvettiin siitä. Seuraavalla kerralla soitan heti poliisin paikalle.



Poliisin soisi muutoinkin tulevan edes katsomaan sitä menoa, joka Tukholmankadulla mainitussa kohdassa on. Siellä tarvittaisiin kameravalvontaa – niin jokapäiväisiä vaaratilanteet ovat. Kevään tullen oman lisänsä ongelmaan tuovat moottoripyörät ja mopot. Monesti mietin, mitä ihmettä minä opetan lapsilleni tien ylittämisestä, kun aikuiset eivät noudata liikennesääntöjä. Sen lapseni ovat jo oppineet, että vihreä valo jalankulkijoille ei tarkoita sitä, että tien saa ylittää. Ei liene tarpeen kertoa, mistä tämä johtuu.



Jessica Naukkarinen



kahden lapsen äiti



Helsinki