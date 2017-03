Mielipide

Kesällä 2016 jouduin täysin sattumalta sivulliseksi silminnäkijäksi pahoinpitelyyn julkisella paikalla. Soitin hätäkeskukseen. Poliisi saapui, kyseli, teki muistiinpanoja ja otti tietoni ylös. Parin kuukauden päästä kävin pyynnöstä poliisiasemalla kertomassa kahden tunnin ajan näkemästäni vielä uudelleen.



Prosessin jatkosta minua ei informoitu mitenkään. Yllätyinkin, kun nyt keväällä sain kovasävyisen kirjeen, jossa minut rangaistuksen uhalla ankarasti käskettiin todistajaksi kesäksi määrättyyn oikeudenkäyntiin. Kirjeessä luki muun muassa: ”500 euron uhkasakon uhalla – – sinut voidaan hakea – – ottaa säilöön.”



Kirjeen sävy oli todella ikävä, aivan kuin olisin syytettynä jostain. Todistamaan meneminen sinänsä ei tietenkään ole minulle mikään ongelma.



Varmistaessani käräjäoikeudesta, etteivät nimeni tai kasvoni tule syytettyjen tietoon – kuvittelin ilman muuta, että saan todistaa anonyymina – minulle selvisikin, että koko nimeni on jo ilmoitettu syytetyille. Tämä on kuulemma normaali käytäntö.



Tieto järkyttää ja ahdistaa minua. Ei vähiten siksi, että minä ja perheeni sekä myös nuo väkivaltaa käyttäneet syytetyt asumme samalla pienellä paikkakunnalla. Pelkään kostoa.



Miksi tietoni täytyy antaa syytetyille? Miksei riitä, että viranomaisilla on tarvittavat tiedot silminnäkijästä? Minullakaan ei olisi ollut tarvetta tietää syytettyjen nimiä.



Paljon puhutaan siitä, että ihmiset kääntävät päänsä eivätkä puutu näkemiinsä rikoksiin. Jos itse joskus vielä joudun rikoksen silminnäkijäksi, mietin, mihin saatan sotkeutua, jos soitan hätäkeskukseen. Anonyymina hätänumeroon soittaminenkaan ei käsittääkseni välttämättä onnistu, koska keskus voi myöhemmin jäljittää soittajan.



Toivon lainsäädännön muutosta todistajien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Ei myöskään olisi pahitteeksi, että viranomaisten viestintä syyttömiä todistajia kohtaan olisi ystävällisempää.



Ahdistunut