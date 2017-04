Mielipide

Metsien käyttö on aiheuttanut 52 metsälajin häviämisen Suomesta. Ensisijaisesti metsissä eläviä uhanalaisia lajeja on 814, joista 606:lle metsien käyttö on uhanalaisuuden ensisijainen syy. Uhanalaisuus tarkoittaa, että lajilla on korkea todennäköisyys kuolla sukupuuttoon.



Luvut eivät ole mielipiteitä, vaan tietoa vuonna 2010 julkaistusta Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnista. Niitä käsiteltiin myös hiljattain julkaistussa tutkijoiden julkilausumassa Suomen metsänkäyttösuunnitelmien ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksista.



Toimia metsien käytön haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on tehty kymmeniä vuosia. Tästä huolimatta kuolleen puun määrä ja vanhojen metsien pinta-ala on 2000-luvulla Suomen mittakaavassa pienentynyt – uhanalaisille lajeille sopivia elinympäristöjä on liian vähän.



Etelä-Suomen metsiä on suojeltu alle viisi prosenttia. Metsälajeille tärkeiden elinympäristöjen pinta-alan ja laadun kasvattamiseksi kuolleen puun määrää on lisättävä ja vanhoja talousmetsiä on siirrettävä suojeluun. Tämä edellyttää ensisijaisesti suojelun ja ennallistamisen rahoituksen merkittävää kasvattamista.



Viesti on sama kuin Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen viime marraskuussa julkaisemassa biotalouden monimuotoisuusvaikutuksia tarkastelleessa raportissa. Julkisuudessa raporttia on kuitenkin tulkittu ekologisen kestävyyden osalta virheellisesti. Oikea tulkinta ja raportin keskeinen johtopäätös on, että metsäbio­talouteen liittyvän puun käytön lisääminen ei ole ekologisesti kestävää, ellei metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehosteta.



Saija Kuusela



ryhmäpäällikkö, filosofian tohtori



Suomen ympäristökeskus



Janne Kotiaho



ekologian professori



Jyväskylän yliopisto